Ұлттық суперкомпьютер орталығының қызмет бағалары жасанды интеллект жобалары үшін бекітілді
Фото: pixabay
Вице‑премьер – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің бұйрығымен alem.cloud Ұлттық суперкомпьютер орталығының инфрақұрылымдық және цифрлық ресурстарын жасанды интеллект саласындағы жобаларды жүзеге асыру үшін ұсыну қызметтері бағалары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бағалар АО "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жүзеге асыратын жасанды интеллект жобалары үшін alem.cloud Ұлттық суперкомпьютер орталығының инфрақұрылымдық және цифрлық ресурстарын ұсыну қызметтеріне белгіленді.
Ақпараттық‑коммуникациялық инфрақұрылымды ұсыну қызметтері, "электрондық үкімет" ақпараттық‑коммуникациялық инфрақұрылым операторын жүзеге асыру шеңберінде:
- GPU H200 – айына 1 666 637 теңге (ҚҚС қосылмай);
- GPU H200 – тәулігіне 53 762 теңге;
- SSD дискілік кеңістікті жалға алу – айына 49 теңге.
Бұл бұйрық 2026 жылғы 18 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript