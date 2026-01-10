#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.94
593.88
6.43
Құқық

Көлік нөміріне қара май жаққан: елордалық полиция құқық бұзушыны ұстады

Полиция, Астана, жүк көлігі, мемлекеттік нөмір, жасыру, техникалық қара май, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 12:56 Сурет: primeminister.kz
Арнайы іс-шарасы барысында Күйгенжар бекетінде Howo жүк көлігінің 30 жастағы жүргізушісі тоқтатылды. Оның айыппұл төлеуден және бейнебақылау арқылы тіркелетін құқық бұзушылықтардан жалтару мақсатында мемлекеттік тіркеу нөмір белгілерін әдейі жасырғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қалалық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, жүргізуші алдыңғы мемлекеттік нөмірге техникалық май — солидол жағып қойған, ал артқы нөмірді қардан әдейі тазаламаған, соның салдарынан нөмір белгісі оқылмайтын күйге түскен.

"Аталған дерек бойынша жүргізуші мемлекеттік тіркеу нөмір белгілерін сәйкестендіруге кедергі келтіретін материалдарды қолдана отырып көлік құралын басқарғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен ол әкімшілік қамауға алынып, бір жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылды. Көлік коммуналдық айып тұрағына қойылды". Астана қалалық ПД баспасөз қызметі

Іс-шара басталғалы бері елордада барлығы 726 құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде мемлекеттік тіркеу нөмірлері оқылмайтын немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін көлік құралдарын басқарудың 176 дерегі, нөмірсіз көлік басқарудың 41 фактісі, жалған нөмір қолданудың 5 жағдайы, сондай-ақ нөмір белгілерін тануға кедергі келтіретін материалдарды пайдаланудың 7 дерегі тіркелді.

Полиция мемлекеттік нөмір белгілерін жасыруға, өзгертуге немесе оқылмайтын күйге келтіруге бағытталған кез келген әрекет заңнамаға қайшы болып табылатынын және әкімшілік жауапкершілікке әкеліп соғатынын ескертеді.

Бұған дейін Ақтөбе облысында жалған нөмір таққан және нөмірлері боялған көліктер анықталғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда полиция айыппұлы көп көлік жүргізушілерін "аулауда"
18:53, 31 шілде 2024
Алматыда полиция айыппұлы көп көлік жүргізушілерін "аулауда"
Петропавлда 23 жастағы елордалық азаматтан жарты келіден астам "синтетика" тәркіленді
19:25, 09 маусым 2025
Петропавлда 23 жастағы елордалық азаматтан жарты келіден астам "синтетика" тәркіленді
Атырауда үш күнде 800-ге жуық құқық бұзушылық анықталды
14:57, 21 наурыз 2025
Атырауда үш күнде 800-ге жуық құқық бұзушылық анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: