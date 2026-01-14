#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Құқық

Жеңілдетілген несиеден үмітті 50-ге жуық елордалық алаяқтың тұзағына ілініп, 7 млн теңгеден қағылды

Жеңілдетілген несие, Астана, мемлекеттік бағдарлама, алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 18:53 Сурет: Zakon.kz
Елордалықтарға келтірілген материалдық шығын 7 млн теңгеден асады. Қазіргі таңда бұл дерек бойынша 50-ге жуық алаяқтық эпизод тіркеліп, олардың барлығы бір азаматтың әрекетімен байланысты екені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала тергеу барысында күдіктінің азаматтардың сеніміне кіріп, банк арқылы жеңілдетілген несие рәсімдеп беремін деп уәде беріп, түрлі сылтаулармен ақшалай қаражат алғаны анықталды. Атап айтқанда, ол құжаттарды дайындау, банк қызметкерлеріне көмек көрсету, кепілдік рәсімдеу және өзге де қызметтерді сылтау етіп, жәбірленушілерден ірі көлемде ақша жинаған.

"Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Оның басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бары тексеріліп жатыр. Тергеу аясында жәбірленушілердің саны артуы да мүмкін", деп хабарлайды Астана қалалық ПД баспасөз қызметі.

Полиция азаматтарға мемлекеттік және қаржылық бағдарламаларға қатысу кезінде барынша сақ болуды, несие рәсімдеу мәселелері бойынша тек ресми банктер мен уәкілетті ұйымдарға жүгінуді ескертеді. Бейтаныс тұлғаларға немесе делдалдарға ақша беру алаяқтыққа әкеп соғуы мүмкін.

Бұған дейін киберполицейлер Ақтөбедегі интернеттегі алаяқтың сыбайласын Павлодардан анықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтауда шенеуніктер бір киіз үйді 7 млн теңгеден сатып алмақ болған
23:10, 20 наурыз 2025
Ақтауда шенеуніктер бір киіз үйді 7 млн теңгеден сатып алмақ болған
"Ұлттық қор – балаларға": 7 млн-ға жуық балаға ақша аударылды
11:38, 01 маусым 2025
"Ұлттық қор – балаларға": 7 млн-ға жуық балаға ақша аударылды
Несие бойынша 130 адамды "қораға тыққан" бесеу сот алдында жауап берді
16:25, 27 сәуір 2024
Несие бойынша 130 адамды "қораға тыққан" бесеу сот алдында жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: