#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Құқық

Ақтөбеде ер адамнан ақша бопсалаған күдікті келіншек ұсталды

Ұсталды, Ақтөбе, ер адам, ақша бопсалау, күдікті келіншек, зорлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 20:56 Сурет: polisia.kz
Ақтөбе қаласында полиция қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру шаралары кезінде әйел адамның ақша бопсалаумен айналысқаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында ақтөбелік бойжеткен 54 жастағы қала тұрғынын қорқытып, ер адамнан 450 мың теңге көлемінде ақша бопсалағаны белгілі болды.

"Әйел жәбірленушіні өзін "зорлады" деп құқық қорғау органдарына арызданатынын айтып қорқытқан. Жедел іздестіру барысында 28 жастағы күдікті анықталып, жәбірленушіден ақшаны алған кезінде ұсталды. Бойжеткен полиция бөліміне жеткізіліп, бопсалап алынған ақша қаражаты тәркіленді. Ол кінәсін мойындап, мұндай қадамға пайдакүнемдік мақсатта барғанын жеткізді. Бопсалау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Өзінің заңсыз әрекеті үшін ақтөбелік тұрғын мүлкi тәркiленiп немесе төрт жылға дейiнгi мерзiмге бостандығынан айыруға дейінгі жазаға тартылуы мүмкін екені де нақтыланады.

Бұған дейін Алматыда автобуста жанжалдасқан екі ер адамның бірі қамауға алынғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде студенттерден ақша бопсалаған қылмыстық топ ұсталды
19:41, 11 наурыз 2024
Ақтөбеде студенттерден ақша бопсалаған қылмыстық топ ұсталды
"Көлігін тартып алып, ақы талап еткен". Ақтөбеде ақша бопсалаған күдіктілер ұсталды
19:02, 20 наурыз 2025
"Көлігін тартып алып, ақы талап еткен". Ақтөбеде ақша бопсалаған күдіктілер ұсталды
Атырауда ақша бопсалаумен айналысқан ер адам ұсталды
19:42, 09 сәуір 2025
Атырауда ақша бопсалаумен айналысқан ер адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: