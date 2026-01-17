#Халық заңгері
Құқық

"Тегін кітаптар": қазақстандықтарға интернет алаяқтықтың жаңа схемасы пайда болғаны ескертілді

Интернет алаяқтық, тегін кітап, Telegram, боттар, Бас прокуратура, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.01.2026 10:14 Сурет: freepik
Бас прокуратура Telegram-дағы кітап боттарының қатысуымен интернет алаяқтықтың жаңа схемасы пайда болғанын ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік дереккөздердің мәліметтері бойынша, алаяқтар тегін электрондық кітаптар ретінде Telegram-ға зиянды файлдарды таратады, деп хабарлайды Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің Қылмыстық қатерлер мен қоғамдық қауіпсіздік тәуекелдерін болжау орталығы.

"Алдау схемасы өте қарапайым: Сіз Telegram-нан кітаптардың үлкен кітапханасына қолжетімділік туралы шектеусіз хабарлама аласыз. Қажетті басылым сұралғаннан кейін бот нақты сервиске ұқсатып жасай отырып, кітап сюжетінің қысқаша сипаттамасын жасайды, бірақ кітапты оқу немесе жүктеудің орнына Сізге "арнайы қосымша" деген атаумен вирустық файл жібереді. Файлды орнату өте ауыр салдарға әкеледі: парольдер мен ақшаларды ұрлау, хат алмасу және фотосуреттерге қол жеткізу, смартфонды қашықтан басқару және жеке деректерді жоғалту", делінген хабарламада.

Бейресми көздерден басқа қосымшаларды орнату жағымсыз салдарларға әкеліп соғуы мүмкін.

Бұған дейін 1414 нөмірі арқылы жасалатын алаяқтықтың жаңа қаупі туралы қазақстандықтарға ескерту жасалған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
"Матрешка" схемасы: қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертілді
15:30, 03 наурыз 2025
15:30, 03 наурыз 2025
"Матрешка" схемасы: қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертілді
Алаяқтықтың жаңа түрі: полиция қазақстандықтарға үндеу жасады
22:27, 03 желтоқсан 2025
22:27, 03 желтоқсан 2025
Алаяқтықтың жаңа түрі: полиция қазақстандықтарға үндеу жасады
"Артур арқылы...". Көлік саудасында алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
19:11, 07 желтоқсан 2023
19:11, 07 желтоқсан 2023
"Артур арқылы...". Көлік саудасында алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
