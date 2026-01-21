#Халық заңгері
Құқық

Тайландқа сапарламақ қазақстандық әйел ұмытшақтығының кесірінен жолынан қала жаздады

Көліктегі ПД, пойыз, Қостанай-Алматы, Астана, сөмке, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 17:50 Сурет: Көліктегі полиция департаменті
Таиландқа аттанбақ қазақстандық әйел ұмытшақтығының кесірінен ақшасы мен сөмкесінен айырылып қала жаздады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылы 21 қаңтарда Қостанай қаласының тұрғыны  19 қаңтарда Қостанай – Алматы бағытындағы жолаушылар пойызымен жолға шыққанын хабарлады.

"Астана станциясына келгеннен кейін ол вагоннан түсіп, біраз уақыт өткен соң абайсызда жеке құжаттары, шетелдік паспорты, Таиланд еліне туристік жолдамалары, сондай-ақ 1700 АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражаты бар сөмкесін пойызда қалдырып кеткенін аңғарған. Бұл кезде пойыз әрі қарай жүріп кеткен, ал аталған жолаушы сол күні кешке шетелге ұшып кетуді жоспарлаған", делінген полиция хабарламасында.

Осыған байланысты жолаушы полиция қызметкерлерінен көмек сұрады. Астана станциясындағы желілік полиция басқармасы тарапынан дереу жедел-іздестіру іс-шаралары ұйымдастырылды. Нәтижесінде сөмке аталған жолаушылар пойызында ілесіп жүру жасағында қызмет атқарған патрульдік полиция қызметкерлері Айбек Аманжолов пен Шерхан Нұрмаш тарапынан табылды.

Сөмкенің ішіндегі барлық заттар мен ақшалай қаражат заңды иесіне толық көлемде қайтарылды.

"Көлік полицейлері әуе және теміржол көлігі нысандарында адамдардың күн сайын көп жиналатынын еске салады. Жеке заттарды жоғалту мен ықтимал құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында жолаушыларға заттарын қараусыз қалдырмау, сондай-ақ төтенше жағдайлар туындаған кезде полиция қызметкерлеріне уақтылы жүгіну керек", деп үндейді полициядағылар.

Бұған дейін Индонезияда ресейлік блогерді ұрды деген күдікпен қазақстандық модель ұсталғаны хабарланған

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
