Прокурорлар мен тергеушілер адвокаттық лицензия алу үшін аттестациядан өтеді
Фото: pexels
Әділет министрлігі адвокаттық және нотариаттық қызметті лицензиялау саласына өзгерістер енгізетін бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоба бойынша адвокаттық және нотариаттық қызметпен айналысу үшін аттестация автоматтандырылған түрде өткізіледі және әділет министрлігінің аттестациялық комиссиясы қатыстырылмайды.
Сонымен қатар, прокурорлар мен тергеушілерді адвокаттық қызметпен айналысу лицензиясын алу үшін аттестациядан босатылатын тұлғалар санатынан шығару ұсынылып отыр.
Аталған құжат 9 ақпанға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында орналастырылған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript