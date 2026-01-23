#Халық заңгері
Құқық

Прокурорлар мен тергеушілер адвокаттық лицензия алу үшін аттестациядан өтеді

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 16:30 Фото: pexels
Әділет министрлігі адвокаттық және нотариаттық қызметті лицензиялау саласына өзгерістер енгізетін бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба бойынша адвокаттық және нотариаттық қызметпен айналысу үшін аттестация автоматтандырылған түрде өткізіледі және әділет министрлігінің аттестациялық комиссиясы қатыстырылмайды.

Сонымен қатар, прокурорлар мен тергеушілерді адвокаттық қызметпен айналысу лицензиясын алу үшін аттестациядан босатылатын тұлғалар санатынан шығару ұсынылып отыр.

Аталған құжат 9 ақпанға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында орналастырылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
