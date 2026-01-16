#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда сот сарапшыларының аттестаттау рәсімі өзгереді

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 11:00 Фото: freepik
Қазақстанның Әділет министрлігі сот сарапшыларын аттестаттау және оларға біліктілік беру тәртібіне өзгерістер енгізетін бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, сот сарапшыларының біліктілігін беру үшін емтихан тапсыру ережелері мен сот сарапшыларын аттестаттау ережелеріне өзгерістер мен нақтылаулар енгізіледі.

Өзгерістердің мақсаты – талаптардың өзектілігін арттыру, заң мәтініндегі сәйкессіздіктерді жою және ережелерді қолданыстағы тәжірибеге сәйкес келтіру.

Әділет министрлігінің түсіндіруінше, жобаны қабылдаудың негізгі бағыттары:

  • пилоттық жобаны жүзеге асыру нәтижелерін ескере отырып, сот сарапшыларын аттестаттау және біліктілік беру бойынша жаңа ережелерді бекіту;
  • аттестаттаудың автоматтандырылған екінші кезеңін нормативтік түрде бекіту;
  • аттестаттаудың жалпы тәртібін, оның кезеңдері, формалары және өту шарттарын айқындау;
  • аттестаттау кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйеге (порталға) қойылатын талаптарды белгілеу;
  • нормативтік-құқықтық актілер арасындағы құқықтық олқылықтар мен қайшылықтарды жою, аттестаттау рәсімдерінің ашықтығын, объективтілігін және біркелкілігін қамтамасыз ету.

Құжат 30 қаңтарға дейін көпшілік талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

