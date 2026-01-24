"Ақ жол" партиясы банктік құпияны конституциялық деңгейде қорғауды күшейтуді ұсынады
Ол күні-кеше партияның Ұлттық кеңесінің пленумы өтіп, онда V Ұлттық Құрылтайдың қорытындылары мен ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Конституциялық реформа жөніндегі бастамалары талқыланғанын жеткізді.
"Осы ретте партия төрағасы ретінде маған Конституциялық комиссия мүшелеріне "Ақ жол" Мемлекет басшысы ұсынған Конституцияның тұжырымдамалық өзгерістерді қолдайтынын баяндау тапсырылды", – деді Азат Перуашев.
Сонымен қатар ол ұлттық бизнес пен өнеркәсіппен айналысатындардың мүдделерін білдіре отырып, "Ақ жол" азаматтар мен кәсіпкерлердің заңды мүдделерін қорғаудың конституциялық кепілдіктерін күшейту қажеттігіне ерекше назар аударуды ұсынады.
"Мысалы, банк операциялары мен салымдардың құпиясын бұзу жағдайлары алаңдаушылық туғызады. Біздің ойымызша, осылайша азаматтар мен бизнестің қаржылық жағдайы туралы дербес деректердің жеткіліксіз қорғалуы байқалады, бұл жаппай цифрландыру және деректердің тарап кетуі дәуірінде өте қолайсыз болып отыр", деп атап өтті Азат Перуашев.
Оның айтуынша, конституциялық құқықта кәсіпкерлік кепілдіктер мен бостандықтар мәселелерін шешуге кешенді көзқарас қажет. Сондай-ақ бұл Мемлекет басшысының бизнесті қолдауды күшейту және өткен жылдың қыркүйек айында халыққа Жолдауында айтылған инвестицияларды қорғау жөніндегі арнайы комитет құру жөніндегі тапсырмаларымен үндеседі.
"Ақ жол" демократиялық партиясы банктік құпияны, жеке және іскерлік келіссөздерді, сондай-ақ цифрлық технологияларды қоса алғанда, кез келген байланыс құралдарымен берілетін хат-хабарларды конституциялық қорғауды күшейтуді ұсынады. Бұл азаматтар мен бизнестің жеке меншік құқығын қорғаудың конституциялық кепілдіктерін күшейтудің маңызды элементі болады", деп сөзін түйіндеді Азат Перуашев.
