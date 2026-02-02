Ерлан Саиров: Жаңа Конституция – Президент өзінің моральдық және саяси мұраттарына өте адал екенін көрсетеді
Оның айтуынша, аталған құжат мемлекеттік билікті жекелендіруден бас тартуды көздейді және мемлекет дамуының институционалдық негізін айқындайды.
Ерлан Саиров 2019 жылға дейін елде жүргізілген барлық конституциялық реформаның белгілі бір саяси тұлғалардың жеке мәртебесін бекітуге бағытталған әрекеттермен қатар жүргенін еске салды. Ал жаңа Конституция жобасы, керісінше, Мемлекет басшысы үшін қандай да бір жеке артықшылық көзделмей әзірленді.
"Қазақстанда 30 жыл ішінде бірнеше конституциялық реформа жүргізілді, алайда 2019 жылға дейінгі барлық реформада саяси спекуляция мен жеке басқа табыну элементтері болды. Жаңа Конституция жобасында Президенттің жеке басына артықшылық беретін бірде-бір норма жоқ. Бұл – бұрынғы тәжірибеден түбегейлі бас тарту әрі Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз моральдық және саяси қағидаттарына адал екенінің айқын дәлелі", – деді Ерлан Саиров.
Оның айтуынша, жаңа Конституция жаһандық турбуленттілік жағдайында және әлемнің постдемократиялық шындыққа өту кезеңінде қалыптасуда, мұндай жағдайда демократияның бұрынғы үлгілері мазмұндық тұрғыдан барған сайын әлсіреуде. Осы жағдайда Ата заң Қазақстанның Егемендігі мен Тәуелсіздігін қорғаудың негізгі құралына айналады.
Депутат реформалардың әлеуметтік-экономикалық өлшеміне және әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру мәселесіне ерекше назар аударды. Соңғы жеті жылда Қазақстан саяси демократияландыру бағытында ғана емес, сондай-ақ экономикалық ресурстарды қоғам игілігіне қайта бөлу ісінде де айтарлықтай ілгеріледі.
"Осы жылдар ішінде ел әділеттілікке қарай елеулі қадам жасағанын көріп отырмыз: олигархтардың заңсыз иемденген мүлкі мемлекетке қайтарылуда, бұл қаражатқа мектептер мен ауруханалар салынуда, ірі кәсіпорындар мен стратегиялық активтер ұлттық юрисдикцияға қайтарылуда. Бұл – жай декларациялар емес, бұл экономиканың да, қоғамның да нақты сезініп отырған шынайы өзгерістері", – деді Саиров.
Сондай-ақ ол Жаңа Конституцияда маңызды әлеуметтік кепілдіктер бекітілгенін еске салды. Олардың қатарында міндетті орта білім беру және жастардың тегін жоғары білім алу құқығы бар. Оның айтуынша, бұл норма әлемнің көптеген елдерінде жоқ және мемлекеттің болашақ ұрпақ алдындағы стратегиялық жауапкершілігін айқын көрсетеді.
Қорытындылай келе, депутат Жаңа Конституцияның ұзақмерзімді сипатқа ие екенін және елдің орнықты экономикалық, әлеуметтік әрі рухани дамуының негізін қалайтынын атап өтті.
"Бүгінгі Конституция – бір ғана саяси кезеңге арналған құжат емес. Ол Қазақстанның тұрақты дамуын онжылдықтар бойы қамтамасыз етуге қабілетті, сол себепті мен бұл жобаны толықтай қолдаймын", деп сөзін қорытындылады Ерлан Саиров.
Бұған дейін Асхат Аймағамбетов жаңа Конституция популизмнен нақты жауапкершілікке көшуді көздейтінін мәлімдеген болатын.