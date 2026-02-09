#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Құқық

Депутат Қазақстандағы меншік институтын жетілдіруді ұсынды

Кәсіпкерлік, Конституция, меншік институты, Азат Перуашев, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 19:01 Сурет: pixabay
Депутат Азат Перуашев 2026 жылғы 9 ақпанда Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның отырысында Қазақстандағы меншік институтына жеке-дара тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Азат Перуашев отырысқа қатысушыларды жаңа Конституция жобасын талқылау аясында меншік институты мәртебесіне назар аударуды сұрады.

"Бүгінде бүкіл әлемде болып жатқан үдерістер меншік қатынастарын реттеуді, жаңғыртуды қажет ететінін көрсетіп отыр. Қолданыстағы Конституцияда меншіктің тек екі түрі ғана көзделген: мемлекеттік және жекеменшік. Ал заманауи экономистер кемінде 5-6 түрлі меншік түрін бөліп көрсетеді. Финляндия, Литва, Латвия, Әзербайжан мен басқа да елдерде мемлекеттік және жекеменшікпен қатар, конституцияларында муниципалдық меншік түрі көрсетілген. Қытай, Бразилия, Үндістан конституцияларында оларға кооперативтік меншік қосылған", - дейді ол.

Оның айтуынша, бірқатар елде экономиканы әртараптандыруды ынталандыру мақсатында меншік түрлерінің тізбесі мүлдем шектелмеген.

"Осыған байланысты жаңа Конституция жобасының 8-бабының 1-тармағын келесі редакцияда баяндауды ұсынамын: "Қазақстан Республикасында меншіктің барлық түрі танылады, оларға кепілдік беріледі және тең қорғалады". Бұл норма экономиканың дамуына, бизнес, қоғам және мемлекет арасындағы қатынастардың күшеюіне оң ықпал етіп, барлық меншік түрін қолдау мен қорғауды білдіреді деп сенімдіміз", - деді депутат.

Бұған дейін Марат Шибұтов Ата заң жобасы жалпыхалықтық референдумға шығаруға дайын екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда шекарадағы бақылаудың шалт күшейтілуіне не себеп
19:12, Бүгін
Қазақстанда шекарадағы бақылаудың шалт күшейтілуіне не себеп
Депутат Конституцияға волонтерлікті ынталандыру туралы норма енгізуді ұсынды
16:46, 07 ақпан 2026
Депутат Конституцияға волонтерлікті ынталандыру туралы норма енгізуді ұсынды
Жаңа Конституция жобасын референдумға шығаруды ұсынды
17:47, 05 ақпан 2026
Жаңа Конституция жобасын референдумға шығаруды ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: