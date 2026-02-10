#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда сақтандыру ұйымдарының қызметін реттеу күшейтіледі

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 15:46 Фото: freepik
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі сақтандыру ұйымының, ҚР резиденті емес сақтандыру ұйымының филиалының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарға түзетулер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаулы жобасымен сақтандыру ұйымдарының адал мінез-құлқын қамтамасыз етуге, сақтандыру өнімдері талаптарының ашықтығын арттыруға және тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған, тұтынушыларға сақтандыру қызметтерін көрсету кезінде сақтандыру қызметін жүзеге асыру талаптарына қойылатын талаптар кеңейтіледі.

Жоба сақтандыру ұйымдарының тұтынушылармен өзара іс-қимыл жасауының жекелеген аспектілерін реттеуді күшейтеді.

Жобамен тұтынушымен өзара іс-қимыл жасаудың барлық кезеңдерінде қаржылық өнімдер туралы ақпаратты ашуға қойылатын бірыңғай талаптар, сондай-ақ жарнамадағы және цифрлық арналардағы ақпаратты ашуға қойылатын талаптар бекітіледі.

Сонымен бірге, жобамен адал мінез-құлық қағидаттарын, қаржылық өнімнің негізгі талаптары бар негізгі ақпараттық құжатты шарт алдындағы кезеңде ұсынуды және оның тұтынушы үшін қолайлылығына бағалау жүргізуді көздейтін жауапты сақтандыруға қойылатын талаптарды бекітуді қоса алғанда, мінез-құлықтық қадағалауды дамытуға бағытталған реттеудің жаңа элементтері енгізіледі.

Жобамен сондай-ақ жолсыз тәжірибелердің түрлері мен белгілері, оларды анықтау тәртібі және сақтанушылармен (пайда алушылармен) өзара іс-қимыл жасау кезіндегі жауапты іскерлік тәжірибелерге қойылатын талаптар белгіленеді.

Қаулы жобасын іске асыру тұтынушыларға сақтандыру қызметтерін көрсету кезінде сақтандыру ұйымдарының адал мінез-құлқын қамтамасыз етуге, сақтандыру және өзге де қаржылық өнімдер талаптарының ашықтығын арттыруға, сақтанушылардың (пайда алушылардың) құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейтуге, мінез-құлықтық қадағалау тетіктерін дамытуға, сондай-ақ сақтандыру қызметтері нарығындағы жолсыз тәжірибелердің алдын алуға және оларды анықтауға бағытталған.

Құжат 25 ақпанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
