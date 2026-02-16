#Халық заңгері
Құқық

Ақмолада кәсіпкер әйел балаларды қаржыландыру тетігі арқылы 1,4 млн теңгені иеленген

Балалар, қаржыландыру, Ақмола облысы, кәсіпкер әйел, бюджет ақшасы, ұрлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 19:56 Сурет: pexels
Ақмола облысында кәсіпкер жасөспірім спортшыларды өтірік тіркеп, олар үшін мемлекеттік қолдауға ие болып отырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облыстық прокуратурасы жүргізген талдау нәтижесінде балалардың сабаққа қатысуын есепке алу бөлігінде мемлекеттік спорттық тапсырыс бойынша жария оферта талаптарының бұзылғанын анықтады. 2023 жылғы мамыр айынан 2024 жылғы қыркүйек айына дейінгі кезеңде жеке кәсіпкер алты баланың сабақтарға қатысуын жалған көрсеткені, ал бұл балалардың іс жүзінде секцияларға бармағаны анықталды.

"Азаматша Н. жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, «ArtSport» бағдарламасына қатысу құқығын алған және ваучерлік қаржыландыру арқылы сабаққа қатысу табельдерін және көрсетілген қызметтер актілерін жалған толтырған. Соның негізінде мемлекеттік бюджеттен оның есепшотына ақша қаражаттары аударылған", делінген құзырлы органның 2026 жылғы 16 ақпандағы хабарламасында.

Нәтижесінде мемлекетке 1,4 млн теңгеден астам мөлшерде залал келтірілді.

Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Қалалық соттың үкімімен азаматша Н. бюджет қаражатын жымқырғаны үшін (ҚР ҚК 190-бабы) кінәлі деп танылып, 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасына, сондай-ақ 3 жыл мерзімге материалдық жауапты лауазымдарды атқару құқығынан айыруға сотталды.

Бұған дейін Қостанай облысы әкімінің орынбасары ұсталғанын жазғанбыз.

