#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Құқық

СҚО-да екі ер адамның төбелесі қайғылы оқиғаға ұласты

Пышақ, СҚО, Тайынша ауданы, ер адам, қайғылы оқиға, төбелес, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 21:37 Сурет: pixabay
Солтүстік Қазақстан облысында ер адамды пышақтап кетті. Кісі өліміне әкеліп соқтырған пышақ жарақаты марқұмның кеуде тұсына сұғылған. Қайғылы оқиға 2026 жылдың 16 ақпанында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

7152.kz порталының мәліметінше, қайғылы оқиға Тайынша ауданының орталығындағы Садовая көшесіндегі жеке үйде, сағат 13:00 шамасында болды. Оқиға орнына келіп жеткен жедел жәрдем бригадасы зардап шеккен адамға көмектесе алмады, себебі кісі өлімі дәрігерлер келгенге дейін тіркелген. Кейбір ақпаратқа сүйенсек, марқұм 55 жаста болған.

"Жеке үйлердің бірінде екі ер адам арасындағы жанжал болып, олардың бірі пышаққа түсіп, оқиға орнында жан тапсырды. Ал екіншісі ұсталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді", деп хабарлайды өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Ведомство аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынғанын нақтылады. Қазір қайғылы оқиғаның барлық жағдайлары жан-жақты зерделеніп, анықталуда.

Бұған дейін анасының сүйіктісін өлтірген жасөспірімге қатысты сот үкімі шыққаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Крокустағы" теракт: прокурор сотталушыларға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын сұрады
22:35, 16 ақпан 2026
"Крокустағы" теракт: прокурор сотталушыларға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын сұрады
СҚО-да ер адамды бұқа сүзіп өлтірді
21:20, 06 қаңтар 2025
СҚО-да ер адамды бұқа сүзіп өлтірді
СҚО-да ер адам жылқыларды айдауға шығып, жоғалып кетті
13:50, 16 желтоқсан 2024
СҚО-да ер адам жылқыларды айдауға шығып, жоғалып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
03:18, 17 ақпан 2026
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
02:51, 17 ақпан 2026
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
02:20, 17 ақпан 2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
01:48, 17 ақпан 2026
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: