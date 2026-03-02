#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Құқық

Өскемен әуежайының экс-басшысы 8 жылға сотталды

Сот үкімі, Өскемен, Өскемен әуежайы, экс-басшы, сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 22:05 Сурет: pixabay
Өскемен қаласы қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында 100% акциясы мемлекетке тиесілі "Өскемен әуежайы" АҚ президенті мен атқарушы директорына қатысты қозғалған қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, "Өскемен әуежайы" АҚ президенті Қ. мен атқарушы директоры С. өз қызметтік өкілеттіліктерін пайдаланып, алдын ала сөз байласқан топ құрамында бірнеше рет аса ірі көлемде бөтен мүлікті жымқырғандары анықталды.

"Өскемен әуежайы" АҚ материалдық-техникалық қамтамасыз ету тобының басшысы Д. өз қызметтік өкілеттілігін пайдаланып, алдын ала сөз байласқан топ құрамында Қ. мен бірге сеніп тапсырылған бөтен мүлікті жымқырғаны үшін ҚР ҚК-нің 189-бабының 2-бөлігі, 1 және 3-тармақтары бойынша сотталды.

Сот анықтағандай, айыпталушылар 2018 жылдан 2023 жылға дейін еңбек шарттары бойынша келісімшарттар жасап, сыртқы ұйымдарға төлем шығыстарын көбейтіп, келісімшарттағы сомма пен нақты төленген сомма арасындағы айырманы өз пайдасына аударып отырған.Сотталушылар өз кінәсін толығымен мойындаған жоқ.

Сот үкімімен:

  • Қ. ҚР ҚК-нің 361-бабының 4-бөлігінің 3-тармғы және 189-бабының 4-бөлігі, 2-тармағы бойынша 8 жылға бас бостандығынан айырылып, мемлекеттік қызметте қызмет ету құқығынан өмір бойына айырылды;
  • С. ҚР ҚК-нің 189-бабының 4-бөлігінің 2-тармағы бойынша 7 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша жаза ретінде 10 жыл мерзімге белгілі қызмет түрін атқару құқығынан айырылды. Баласы кәмелеттік жасқа толмағандықтан, сот тағайындаған жазасының орындалуын баласы 14 жасқа толғанға дейін кейінге қалдырылды;
  • Д. ҚР ҚК-нің 189-баптың 2-бөлігнің 1 және 3-тармақтары бойынша 2 жылға бас бостандығына шектеу жазасы тағайындалды . Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына байланысты амнистия туралы" заңы бойынша жазаның мерзімі жартысына қысқартылып, 1 жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды және қосымша жаза ретінде 3 жыл мерзімге белгілі қызметпен айналысу құқығынан айырылды.

Сонымен қатар, сот "Өскемен әуежайы" АҚ-ның азаматтық талап арызын қанағаттандырды: К.-дан 120 512 179 теңге өндірілді; К. мен С.-дан бірлесіп 18 718 914 теңге өндірілді; К. мен Д.-дан бірлесіп 2 127 501 теңге өндірілді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Астанада беделді мектептің директоры мен бухгалтері сотталғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте қызметіне ақы алғысы келген экс-судья 7,5 жылға сотталды
19:31, 10 ақпан 2025
Шымкентте қызметіне ақы алғысы келген экс-судья 7,5 жылға сотталды
Шымкентте қомақты көлемде пара алды деп айыпталған полиция бастығы сотталды
17:35, 02 ақпан 2026
Шымкентте қомақты көлемде пара алды деп айыпталған полиция бастығы сотталды
Талдықорғанда бұрынғы бастығын қорқытып, пәтер сұраған ер адам 8 жылға сотталды
19:59, 20 қараша 2024
Талдықорғанда бұрынғы бастығын қорқытып, пәтер сұраған ер адам 8 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Страшным разгромом обернулся матч "Барыса" в КХЛ
23:39, 02 наурыз 2026
Страшным разгромом обернулся матч "Барыса" в КХЛ
Овертайм решил судьбу матча "Алматы" - "Номад" в плей-офф чемпионата Казахстана
23:04, 02 наурыз 2026
Овертайм решил судьбу матча "Алматы" - "Номад" в плей-офф чемпионата Казахстана
"Кулагер" обыграл "Арлан" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
22:32, 02 наурыз 2026
"Кулагер" обыграл "Арлан" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира во Франции
22:10, 02 наурыз 2026
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира во Франции
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: