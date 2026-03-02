Жарты миллиард теңге қалтаға кетті: Астанада беделді мектептің директоры мен бухгалтері сотталды
Астананың қылмыстық сотының баспасөз қызметі 2026 жылғы 2 наурызда мәлімдегендей, директор Гүлнар Садықова мен бас бухгалтер Айжан Атжанова аса ірі көлемде сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе жымқыру, қызметтік өкілеттілікті теріс пайдалану және ауыр салдары бар әрекеттер жасау, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру (қаражатты жылыстату) фактілері бойынша сотталған.
Соттың мәліметінше, мектеп директоры мен бас бухгалтер өз қызметтік өкілеттілігін пайдаланып, 2015 жылғы қазан мен 2024 жылғы тамыз аралығында факті жүзінде жұмыс атқармаған алты тазалықшыны негізсіз есепке қосқан. Нәтижесінде шамамен 29 млн теңге қаражат иемденіліп, ысырапқа ұшыраған.
Сонымен қатар, Садықова 2015 жылдан 2024 жылға дейін өз еркімен және заңсыз түрде 501 оқушыға білім беру қызметтері үшін жеңілдік беру туралы бұйрықтар шығарып, жалпы сомасы 183 млн теңгені төмендеткен. Аталмыш жеңілдіктер мектептің жарғысына сәйкес қарастырылмаған, себебі оқу ақылы негізде жүргізілген.
Сотта атап өтілгендей, бұл әрекеттер арқылы директор өз қызметтік өкілеттілігін қызмет мүддесіне қарсы пайдаланып, басқа тұлғаларға пайда мен артықшылық алу мақсатында әрекет жасаған, нәтижесінде мектептің құқықтары мен заңды мүдделеріне айтарлықтай зиян келтірілген.
2018 жылғы 1 қаңтардан 2024 жылғы 31 мамырға дейін айыпталушылар мектепте нөлдік сыныптар ұйымдастырып, ата-аналардан ақылы қызметтер үшін ақша алған, бірақ бұл қаражат мектеп есеп-шоттарына жетпеген. Нәтижесінде 305 млн теңге иемденіліп кеткен.
Сонымен қатар, Садықова 2021–2024 жылдары жазғы лагерь қызметтері үшін алынған 25 млн теңгені мектептің есептілігінде көрсетпей, өзіне жұмсаған.
2017 жылғы қазаннан 2024 жылғы мамырға дейін Садықова шетелдік мұғалімдердің жалақысын формалды түрде асыра көрсетіп, делдалдар арқылы мектеп қаражатын жалпы сомасы 75 млн теңге көлемінде иемденген.
"Атжанова 2017–2024 жылдары бюджет қаражатын заңсыз иемденіп, оны өз депозиттік шотына шамамен 176 млн теңге аудару арқылы заңдастырған, осыған байланысты 9 млн теңге сыйақы алған", – деп хабарлады сот.
Айыпталушылар кінәларын мойындамаған, ал қорғау тараптары қылмыс құрамының болмауына байланысты ақтауын сұраған.
Сотта айыпталушылардың кінәсі зардап шеккендер мен куәлардың жауаптары, сараптамалар қорытындысы және тергеу кезінде алынған заттай дәлелдер арқылы дәлелденген. Жазаны тағайындау кезінде сот жеңілдетуші жайттарды ескерген: Садықованың зейнет жасында болуы (65 жас) және Атжанованың үш кәмелетке толмаған баласының болуы.
"Қызметтік коррупциялық қылмыстың ауырлығын, өте ірі көлемдегі залалды өтемегенін және қылмыстың 2015–2024 жылдар аралығында орын алғанын ескере отырып, сот Садыкованы 8 жылға бас бостандығынан айыруға, екі қабатты тұрғын үй, автотұрақ және зергерлік бұйымдарды тәркілеуге үкім етті. Атжановаға 7 жылға бас бостандығынан айыру және автокөлік, автотұрақ, зергерлік бұйымдарды тәркілеу түрінде жазасын тағайындады, алайда үш кәмелетке толмаған баласы болғандықтан, жазаны орындауды 1 жылға кейінге қалдыру белгіленді", – деді сот.
Сонымен қатар, 588 млн теңге көлеміндегі азаматтық талап қанағаттандырылған.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Айта кету керек, Түркістан облысында бұған дейін Байдибек ауданы білім бөлімінің қызметкерлері 583 млн теңге "жоғалғаны" үшін сотталған.