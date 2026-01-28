#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада дропперлік бойынша алғашқы үкім шықты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 09:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Астанада Қылмыстық кодекстің жаңа бабы – дропперлік бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотталушы банктік шотқа заңсыз қолжетімділік беру ісі бойынша айыпталды.

Сот материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 29 қазанда ол қасақана, пайдакүнемдік ниетпен, қаржылық қиындықтарға тап болып, Астана қаласында 43 705 теңге көлемінде ақшалай сыйақы алған.

Осыған байланысты азамат Б.-ға өз банктік шоттарына, төрт банктегі және бір қаржы ұйымындағы шоттарына қолжетімділік берген. Сонымен қатар, сотталушы Б. сатып алған ұялы телефонға қажетті мобильді қосымшаларды орнатып, жеке басын сәйкестендіру рәсімінен өткен. Бұл деректер 2026 жылғы 28 қаңтарда елордадағы ауданаралық қылмыстық істер сотында жарияланды.

ҚР ҚК-нің 232-1-бабы 1-бөлігінің санкциясына сәйкес, дропперлік үшін 160 АЕК-ке дейін айыппұл салуға, сол мөлшерде түзеу жұмыстары тағайындауға немесе мүлкі тәркілене отырып 50 тәулікке дейін қамауға алу қарастырылған. Қамау түріндегі санкция 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.

Сот құқықбұзушылықтың қоғамдық қауіптілігін, сотталушының жеке басын және тағайындалған жазаның оның түзелуіне ықпалын ескере отырып, 80 АЕК (346 000 теңге) мөлшерінде айыппұл салу жазасын тағайындады.

Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Астанадағы бір дүкен иесі де дропперлік ісі бойынша күдікті болған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
