#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Құқық

Қазақстанда дәрілерді айналымнан алу ережелеріне өзгерістер енгізілді

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 11:06 Фото: pexels
2026 жылғы 24 ақпандағы ДСМ бұйрығымен дәрілер мен медициналық бұйымдарды қолдануды уақытша тоқтату, айналымнан алу немесе қолдануды шектеу тәртібін реттейтін ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа ережеге сәйкес, өкілетті орган келесі жағдайларда дәрілер мен медициналық бұйымдарды қолдануды тоқтату, айналымнан алу немесе шектеу туралы шешім қабылдайды:

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамалық талаптарына сәйкес келмеуі;

Дәрілердің нұсқаулықта көрсетілмеген немесе қауіпті жанама әсерлері анықталған жағдайда, терапевтік тиімділігінің төмендігі (немесе терапевтік әсерінің болмауы), сондай-ақ басқа елдерде қауіпті жанама әсерлер салдарынан нарықтан алынуы туралы ақпараттың болуы;

Медициналық бұйымдарды қолдану кезінде конструкциялық, жұмыс принципі немесе өндірістік қателіктердің анықталуы, бұл қауіпсіздікке әсер етеді;

Дәрілер мен медициналық бұйымдарды өндіру кезінде бекітілген процесс талаптарының бұзылуы, бұл олардың қауіпсіздігі, сапасы мен тиімділігіне әсер етсе;

Пациентке немесе тұтынушыға зиян келуі туралы мәліметтердің бар болуы;

Өндіріс технологиясының немесе сапаны бақылау деңгейінің жеткіліксіздігі;

Тіркеу куәлігінің иесі дәріні немесе медициналық бұйымды айналымнан алу немесе қолдануды шектеу туралы өтініш берген жағдайда;

Дәрілердің Қазақстандағы немесе Еуразиялық экономикалық одақтағы фармацевтикалық тәжірибеге сәйкес келмеуі;

Тіркеу куәлігінің иесі немесе өндіруші фармаконадзор бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда.

Өкілетті орган бұл мәліметтер анықталған жағдайда үш жұмыс күні ішінде шешім қабылдайды.

Қазақстанда дәрілер мен медициналық бұйымдарды қолдануды тоқтату, айналымнан алу немесе шектеу тәртібіне жаңа толықтырулар енгізілді.

Құжатқа сәйкес, өкілетті орган шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде оны өз интернет-ресурсында жариялайды. Сонымен қатар, бұл туралы территориялық бөлімшелерге, сараптамалық ұйымға, тіркеу куәлігінің иесіне, дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар өндірушісіне немесе оның өкіліне, сондай-ақ сараптама жүргізуге жауапты ведомстволық ұйымға хабарланады. Мұнда сараптама клиникалық зерттеулер мен жүйелі шолулар немесе мета-анализдер арқылы дәрінің қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалауды қамтиды.

Кейбір жағдайларда өкілетті орган Қазақстанның кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру жүргізуді тағайындайды.

Жаңа ережеге енгізілген толықтыру бойынша, өкілетті орган шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны жариялап, барлық тиісті мекемелерді хабардар етуі қажет.

Бұл бұйрық 2026 жылғы 15 наурыздан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда Жол қозғалысы ережелеріне жаңа өзгерістер енгізілді
12:51, 02 қазан 2024
Қазақстанда Жол қозғалысы ережелеріне жаңа өзгерістер енгізілді
АӨК саласындағы жобаларды несиелеу қағидаларына өзгерістер енгізілді
15:06, 18 ақпан 2026
АӨК саласындағы жобаларды несиелеу қағидаларына өзгерістер енгізілді
Теміржол қауіпсіздігі ережелеріне өзгерістер енгізілді
12:42, 09 ақпан 2026
Теміржол қауіпсіздігі ережелеріне өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Бүгін
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Бүгін
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Бүгін
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
12:18, Бүгін
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: