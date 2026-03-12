Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушыларды іріктеу ережелері өзгерді
Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілнің 2026 жылғы 3 наурыздағы бұйрығымен ұлттық алдын алу тетігіне қатысушыларды іріктеу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, ұлттық алдын алу тетігінің қатысушылары бола алмайтын тұлғалар нақтыланды:
- судьялар, адвокаттар, мемлекеттік қызметшілер және әскери қызметшілер, сондай-ақ құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері;
- психиатр немесе нарколог есебінде тұрған немесе психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда динамикалық бақылауда тұрған тұлғалар;
- мемлекеттік немесе әскери қызметтен, азаматтық қорғау органдарындағы қызметтен, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардан, соттардан теріс себептермен босатылған немесе адвокаттар алқасынан шығарылған тұлғалар.
Сонымен қатар мыналар да қатысушы бола алмайды:
- Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын тұлғалар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған соттылығы бар тұлғалар;
- қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдікті немесе айыпталушы болып танылған тұлғалар;
- сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған тұлғалар;
- қасақана жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін ақтамайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған тұлғалар;
- адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензиясынан айырылған тұлғалар.
Бұйрық 2026 жылғы 22 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
