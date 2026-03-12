#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Құқық

Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушыларды іріктеу ережелері өзгерді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілнің 2026 жылғы 3 наурыздағы бұйрығымен ұлттық алдын алу тетігіне қатысушыларды іріктеу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, ұлттық алдын алу тетігінің қатысушылары бола алмайтын тұлғалар нақтыланды:

  • судьялар, адвокаттар, мемлекеттік қызметшілер және әскери қызметшілер, сондай-ақ құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері;
  • психиатр немесе нарколог есебінде тұрған немесе психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда динамикалық бақылауда тұрған тұлғалар;
  • мемлекеттік немесе әскери қызметтен, азаматтық қорғау органдарындағы қызметтен, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардан, соттардан теріс себептермен босатылған немесе адвокаттар алқасынан шығарылған тұлғалар.

Сонымен қатар мыналар да қатысушы бола алмайды:

  • Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын тұлғалар;
  • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған соттылығы бар тұлғалар;
  • қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдікті немесе айыпталушы болып танылған тұлғалар;
  • сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған тұлғалар;
  • қасақана жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін ақтамайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған тұлғалар;
  • адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензиясынан айырылған тұлғалар.

Бұйрық 2026 жылғы 22 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 13 наурызда ауа райы бұзылады
18:02, Бүгін
Қазақстанда 13 наурызда ауа райы бұзылады
Қазақстанда АИТВ-инфекциясының алдын алу шараларының ережелері өзгерді
13:03, 18 шілде 2024
Қазақстанда АИТВ-инфекциясының алдын алу шараларының ережелері өзгерді
Қазақстанда тарифтерді қалыптастыру ережелері өзгерді
16:19, 04 маусым 2025
Қазақстанда тарифтерді қалыптастыру ережелері өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Судьи решили исход боя Казахстан - Узбекистан на историческом турнире World Boxing
18:39, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Узбекистан на историческом турнире World Boxing
Валидольный поединок выдали казахстанский и австралийский боксёры на турнире в Таиланде
18:20, Бүгін
Валидольный поединок выдали казахстанский и австралийский боксёры на турнире в Таиланде
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
18:15, Бүгін
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
17:45, Бүгін
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: