Қазақстан мен Ұлыбритания ынтымақтастықты нығайтуға келісті
2026 жылғы 18 наурызда Мәжіліс депутаттары палатаның пленарлық отырысында Қазақстан мен Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі арасындағы стратегиялық серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады. Құжат кейін Сенатқа жолданады.
Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев келісім 2024 жылғы 24 сәуірде Астанада жасалғанын еске салды.
Келісімнің мақсаты – тараптар арасындағы стратегиялық әріптестік пен ынтымақтастықты орнату, жалпы мүддеге негізделген және барлық саладағы қатынастарды тереңдету. Бұл келісімді жасау қажеттілігі Ұлыбританияның 2020 жылдың басында Еуропалық одақтан шығуына байланысты туындаған. Сол уақытқа дейін екіжақты қатынастар 2015 жылғы Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім бойынша реттелген.
"Бұл келісім КСЫК негізінде дайындалды, мазмұны бойынша іс жүзінде ұқсас. Құжат екі мемлекеттің стратегиялық серіктестігін, әр тараптың ұлттық мүддесіне сәйкес реттейді және Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы халықаралық ынтымақтастықты саяси, экономикалық, мәдени және басқа да салаларда одан әрі нығайтуға бағытталған", – делінген Мәжілістің профильді комитетінің қорытындысында:
Келісімнің 4-бабына сәйкес, халықаралық бейбітшілік, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қолдау мақсатында тараптар өзара мүдделері бар барлық салаларда тиімді саяси диалогты дамытып, нығайтады; бұл халықаралық құқыққа, көпжақты институттар аясындағы тиімді ынтымақтастыққа және ортақ құндылықтарға негізделген.
Сонымен қатар, келісім – стратегиялық әріптестікті түрлі салаларда жүзеге асырудың құқықтық негіздерін айқындайтын құрылымды құжат. Оның аясында халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік, кәсіпкерлік, кеден қатынастары, азаматтардың еңбек құқықтарын қамтамасыз ету, әділдік, зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, энергетика, инвестициялар, денсаулық сақтау және білім беру сияқты бағыттар қамтылған.
