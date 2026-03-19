Құқық

Мемлекеттік қызметшілердің жеке істерін жүргізу тәртібі өзгертілді

Документы, папки, справки, бумаги, дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 16:40
2026 жылғы 13 наурыздағы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының бұйрығымен мемлекеттік қызметті өткеру мәселелерінің кейбіріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, мемлекеттік қызметшінің жеке ісін жүргізу үшін қажетті құжаттар тізбесінде мемлекеттік қызметшінің жеке ісіне мыналар кіретіні нақтыланады:

  • мүлікті сенімгерлік басқару шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі (бар болған жағдайда);

2026 жылғы 11 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін деректер:

  • мемлекеттік қызметшінің құқық бұзушылықтары туралы мәліметтер, олар құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органнан "E-қызмет" цифрлық жүйесі арқылы сұратылады.

Сондай-ақ бірқатар тармақтар жаңартылды.

Атап айтқанда, мемлекеттік қызметшінің жеке ісі қағаз түрінде бір дана етіп жүргізілетіні және мемлекеттік қызметшінің жұмыс орны бойынша мемлекеттік органның персоналды басқару қызметінде (кадр қызметінде) (немесе персоналды басқару қызметінің міндеттері жүктелген бөлімшеде) сақталатыны көрсетілген. Мемлекеттік қызметшілердің жеке істері сондай-ақ "E-қызмет" цифрлық жүйесінде немесе ведомстволық персоналды басқару цифрлық жүйесінде электрондық түрде қалыптастырылады.

Қазақстан Республикасы президенті тағайындайтын мемлекеттік қызметшілердің жеке істері ҚР Президенті Әкімшілігінде және осы тұлғалар жұмыс істейтін мемлекеттік органда жүргізілетіні атап өтілген.

"Е-қызмет" цифрлық жүйесінде мемлекеттік қызметшінің жеке ісін заңнамаға сәйкес сапалы жүргізуді қамтамасыз ету мемлекеттік орган аппаратының басшысына жүктеледі, ал аппараты басшысы лауазымы көзделмеген мемлекеттік органдарда – мемлекеттік лауазымға тағайындау құқығы бар тұлғаға жүктеледі.

Мемлекеттік қызметші туралы мәліметтерді "E-қызмет" цифрлық жүйесінде өзектендіруді персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) жүзеге асырады.

Бұйрық 2026 жылғы 11 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
