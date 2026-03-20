Тұрғын үй қорының тұрғын үйін беру ережелеріне өзгерістер енгізілді
Оған сәйкес, коммуналдық тұрғын үй қоры немесе жергілікті атқарушы орган жалға алған жеке тұрғын үй қоры тұрғын үйін Қазақстан Республикасының азаматтары мен қандастарына беру жүзеге асырылады. Бұл азаматтар тұрғын үйге мұқтаждар ретінде біртұтас республикалық электрондық базада немесе "Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасында есепке қойылған болуы тиіс және олардың кіріс деңгейі мен тұрғын үйге мұқтаждар ретінде есепке алынған күніне байланысты Отбасы банкінің цифрлық жүйесі арқылы автоматты түрде беріледі.
Тұрғын үйді бөлу және беру туралы шешім қабылдау процесі Отбасы банкінің автоматтандырылған цифрлық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
Егер біртұтас республикалық электрондық база мен "Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасында тұрғын үйге мұқтаждар ретінде есепке алынған күн сәйкес келсе, таңдау Отбасы банкінің автоматтандырылған цифрлық жүйесі арқылы жеңілдетілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарын алу туралы өтініш берілген күн мен уақыт бойынша жүргізіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 30 наурыздан бастап енгізіледі және келесі редакцияда жүзеге асырылады:
Жеңілдетілген ипотекалық тұрғын үй қарызына (жылдық 5% мөлшерлемемен) қатысушылар – біртұтас республикалық электрондық базада немесе "Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасында тұрғын үйге мұқтаждар ретінде есепке тұрған Қазақстан Республикасының азаматтары мен қандастары, олардың соңғы алты айдағы еңбек немесе кәсіпкерлік қызметтен түскен жалпы отбасылық кірісі осы Ережелердің 6-бабында белгіленген кіріс деңгейінен аспауы тиіс:
- Соңғы алты айдағы отбасының (азаматтың) жалпы кірісі әр отбасы мүшесіне есептегенде екі есе өмір сүру минимумынан аспауы немесе үш және одан да көп адамнан тұратын отбасылар үшін кіріс болмауы;
- Соңғы алты айдағы отбасының жалпы кірісі әр отбасы мүшесіне есептегенде 3,5 есе өмір сүру минимумынан аспауы немесе екі адамнан тұратын отбасылар үшін кіріс болмауы;
- Соңғы алты айдағы жеке тұлғаның кірісі бес есе өмір сүру минимумынан аспауы немесе отбасы мүшелері болмаған жағдайда кіріс болмауы.
Егер біртұтас республикалық электрондық база мен "Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасында тұрғын үйге мұқтаждар ретінде есепке алынған күн сәйкес келсе, таңдау Отбасы банкінің автоматтандырылған цифрлық жүйесі арқылы өтініш берілген күн мен уақыт бойынша жүргізіледі.
Мемлекеттік қызметті алу үшін қызмет алушы "Цифрлық үкімет" веб-порталы арқылы ЭЦҚ-мен куәландырылған өтініш береді және құжаттарды қосады:
- Жұмыс орнынан анықтаманың электрондық көшірмесі (заңда көрсетілген әлеуметтік осал топтарға жататындардан басқа);
- Банк тарапынан ипотекалық тұрғын үй қарызын беру мақұлданғаны туралы хаттың электрондық көшірмесі, онда қарыз сомасы, бастапқы жарна мөлшері және ай сайынғы төлем көрсетіледі.
Қызмет алушы мен отбасы мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар, кірістері, мүліктері, некесі, ажырасуы (2008 жылғы 1 маусымнан кейін), өлімі (2007 жылғы 13 тамыздан кейін), балаларының тууы (2007 жылғы 13 тамыздан кейін), әлеуметтік осал топқа жататындығын растайтын құжаттар барлық отбасы мүшелеріне сәйкес мемлекеттік цифрлық жүйелер арқылы "Цифрлық үкімет" шлюзімен беріледі.
Қызмет алушы мемлекеттік қызмет көрсетуде заңмен қорғалатын құпия ақпаратты пайдалануына келісім береді, егер республиканың заңдарында басқаша көзделмесе.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және нормативтік құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер немесе толықтырулар үш жұмыс күні ішінде Мемлекеттік корпорация мен Бірыңғай байланыс орталығына хабарланады.
Қызмет алушыдан түскен құжаттарды веб-портал арқылы тіркеген күннен бастап:
- Қызмет көрсетушінің жауапты қызметкері құжаттардың толықтығын, шынайылығын және өтініш берушінің мәртебесіне сәйкестігін тексереді;
- Екі жұмыс күні ішінде қаржылық қажеттілікті есептеп, қызмет алушының "Жеке кабинетіне" тұрғын үй сертификатын беру немесе негізді бас тарту туралы хабарлама жібереді.
Тұрғын үй сертификаты берілген жағдайда, қызмет көрсетуші веб-порталда есеп-фактура жасайды, оны "Қазынашылық-Клиент" цифрлық жүйесіне жүктейді, және тұрғын үй сертификаты сомасын эскроу-шот/сақтандыру шотына келісім жасалған күннен кейін екі жұмыс күні ішінде аударады.
Бұйрық кейбір нормаларды қоспағанда 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күшіне енеді.