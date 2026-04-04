#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Құқық

Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: Ішкі істер министрі тергеу шаралары қалай жүргізіліп жатқанын айтты

Ішкі істер министрі, Ержан Сәденов, Алматы, жол апаты, Zeekr, әл-Фараби, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.04.2026 10:03 Сурет: polisia.kz
Президенттің Қауіпсіздік кеңесінің отырысында берген тапсырмасына сәйкес ІІМ Алматы қаласындағы резонанстық жол-көлік оқиғасының мән-жайын жан-жақты әрі объективті тергеп-тексеру және кінәлілердің жазадан жалтармауын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауда, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтың айтуынша,  ІІМ Алматы қаласындағы резонанстық жол-көлік оқиғасының мән-жайын жан-жақты әрі объективті тергеп-тексеру және кінәлілердің жазадан жалтармауын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауда. Мемлекет басшысы 30 сәуірде өткен Қауіпсіздік кеңесінің отырысында осындай тапсырма берген.

Министрдің айтуынша, аталған жол апаты фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. ZEEKR автокөлігінің жүргізушісін сот шешімімен қамауға алу шарасы қабылданды. Анықталғандай, ол апат кезінде алкогольдік масаң күйде болған.

Сонымен қатар, Сәденов бұрынғы полиция қызметкерінің әрекетсіздігі және мемлекеттік нөмірлік белгілердің заңсыз берілуі фактілері бойынша да қылмыстық істер қозғалғанын да жеткізді. Тергеуді ІІМ-нің Өзіндік қауіпсіздік департаменті жүргізуде. Қоғамда таралған барлық мәліметтер тексерілуде.

Жағдайға объективті баға беру үшін Алматы қаласына ІІМ комиссиясы - Өзіндік қауіпсіздік департаменті, Әкімшілік полиция комитеті және Жеке құраммен жұмыс жөніндегі департамент жіберілді.

Министр қызметте жіберілген кемшіліктер үшін Алматы қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары, сондай-ақ әкімшілік полиция және қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен босатылғанын нақтылады.


"Тергеу барысы менің жеке бақылауымда. Барлық кінәлілер заң талаптарына сәйкес жауапкершілікке тартылады.Ешкім де мәртебесіне, лауазымына және байланыстарына қарамастан, жауапкершіліктен жалтара алмайды. Барлығы заң алдында тең.Заң мен тәртіп - қоғамдағы қауіпсіздік пен әділдіктің негізі", - деді Сәденов.

Бұған дейін Алматыдағы жантүршігерлік жол апатына қатысты Бас прокуратура да мәлімдеме жасаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Шымкент қаласының полицейлері жол-көлік оқиғаларынан жантүршігерлік кадрлар жариялады
16:12, 17 мамыр 2023
Шымкент қаласының полицейлері жол-көлік оқиғаларынан жантүршігерлік кадрлар жариялады
Бағанашыл балалар үйіндегі жағдай: Алматыда президенттің реакциясынан кейін тергеу басталды
15:09, 22 шілде 2025
Бағанашыл балалар үйіндегі жағдай: Алматыда президенттің реакциясынан кейін тергеу басталды
Сыртқы істер министрлігі Газадағы қазақстандықтарды қайтару қалай жүргізіліп жатқанын айтты
12:33, 26 қазан 2023
Сыртқы істер министрлігі Газадағы қазақстандықтарды қайтару қалай жүргізіліп жатқанын айтты
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 сәуір 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 сәуір 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 сәуір 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
