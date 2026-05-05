Балаларға арналған спорттық секциялар: сот миллиондарды бюджетке қайтаруды міндеттеді
Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу орталығының "Т." ЖШС және "А." ЖК-ға қатысты негізсіз аударылған бюджет қаражатын өндіріп алу туралы талап қоюы бойынша азаматтық істі қарады. Тараптар арасында балаларға арналған тегін спорт секцияларын ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалды. Прокурорлық тексеру және мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша жауапкерлердің балаларға нақты көрсетілмеген қызметтер үшін бюджет қаражатын негізсіз алу фактілері анықталды.
Бұзушылықтар спорт секцияларына барудың жалған көрінісінде, оның ішінде электрондық табельдерге дұрыс емес мәліметтер енгізу арқылы көрініс тапты. Сотта келушілер туралы мәліметтердің бір бөлігі қызмет көрсетушілер тарапынан жойылғаны расталды. Бұл жағдайда қызмет көрсетушілердің тек өздерінде ғана деректерді жоюға мүмкіндік болған, бұл үшінші тараптардың араласуын немесе жүйенің техникалық бұзылуын жоққа шығарады. Қалпына келтірілген мәліметтер мен куәлердің айғақтары бірқатар балалардың бюджеттен төленген төлемге қарамастан сабаққа (каратэ, бокс, таэквондо және күрес) қатыспағанын растады.
Сот жауапкерлердің ақшалай қаражатты негізсіз алу фактісін дәлелденген деп таныды, ал олардың бұзушылықтардың дәлелденбегені және деректерді жоюға қатысы жоқ екендігі туралы дәлелдері расталмады.
Сот шешімімен мемлекет кірісіне "Т." ЖШС-дан1 млн теңгеден астам, ал "А." ЖК-дан 205 мың теңге, сондай-ақ мемлекеттік баж өндірілді.
Шешім заңды күшіне енді.
