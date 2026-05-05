#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
465.01
543.55
6.15
Құқық

Балаларға арналған спорттық секциялар: сот миллиондарды бюджетке қайтаруды міндеттеді

Балалар, спорттық секция, Жамбыл облысы, сот , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 21:22 Сурет: pixabay
Жамбыл облыстық соты спорттық тапсырыс аясында балаларға арналған секцияға бөлінген бюджет қаражатын қайтаруды міндеттеді, өйткені олар іс жүзінде жүргізілмеген. Бұл туралы 2026 жылы 5 мамырда облыстық соттың баспасөз қызметі ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу орталығының "Т." ЖШС және "А." ЖК-ға қатысты негізсіз аударылған бюджет қаражатын өндіріп алу туралы талап қоюы бойынша азаматтық істі қарады. Тараптар арасында балаларға арналған тегін спорт секцияларын ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалды. Прокурорлық тексеру және мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша жауапкерлердің балаларға нақты көрсетілмеген қызметтер үшін бюджет қаражатын негізсіз алу фактілері анықталды.

Бұзушылықтар спорт секцияларына барудың жалған көрінісінде, оның ішінде электрондық табельдерге дұрыс емес мәліметтер енгізу арқылы көрініс тапты. Сотта келушілер туралы мәліметтердің бір бөлігі қызмет көрсетушілер тарапынан жойылғаны расталды. Бұл жағдайда қызмет көрсетушілердің тек өздерінде ғана деректерді жоюға мүмкіндік болған, бұл үшінші тараптардың араласуын немесе жүйенің техникалық бұзылуын жоққа шығарады. Қалпына келтірілген мәліметтер мен куәлердің айғақтары бірқатар балалардың бюджеттен төленген төлемге қарамастан сабаққа (каратэ, бокс, таэквондо және күрес) қатыспағанын растады.

Сот жауапкерлердің ақшалай қаражатты негізсіз алу фактісін дәлелденген деп таныды, ал олардың бұзушылықтардың дәлелденбегені және деректерді жоюға қатысы жоқ екендігі туралы дәлелдері расталмады.

Сот шешімімен мемлекет кірісіне "Т." ЖШС-дан1 млн теңгеден астам, ал "А." ЖК-дан 205 мың теңге, сондай-ақ мемлекеттік баж өндірілді.

Шешім заңды күшіне енді.

Бұған дейін денсаулық сақтау министрлігі балалар арасында төтенше оқиғалардың жиілуіне байланысты ата-аналарға үндеу жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Атбасар түрмесіндегі азаптауға қатысты атышулы іс: сотталушыларға жаңа айып тағылды
22:15, Бүгін
Атбасар түрмесіндегі азаптауға қатысты атышулы іс: сотталушыларға жаңа айып тағылды
Прокуратура мүгедек-балаларға арналған қаражаттың жымқырылғанын анықтады
16:29, 04 желтоқсан 2024
Прокуратура мүгедек-балаларға арналған қаражаттың жымқырылғанын анықтады
Прокурорлар тексеру кезінде Аралдағы бөгетті нығайтуға арналған 13 мың тонна қиыршық тасты "таппай қалды"
17:21, 18 қараша 2025
Прокурорлар тексеру кезінде Аралдағы бөгетті нығайтуға арналған 13 мың тонна қиыршық тасты "таппай қалды"
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
22:04, Бүгін
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2026 по хоккею с Польшей
21:31, Бүгін
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2026 по хоккею с Польшей
"Уничтожением" завершился бой казахстанца на чемпионате Азии по боксу
21:03, Бүгін
"Уничтожением" завершился бой казахстанца на чемпионате Азии по боксу
"В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту": Соболенко - о неравенстве доходов
20:36, Бүгін
"В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту": Соболенко - о неравенстве доходов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: