Астанада көппәтерлі тұрғын үй кешендерінің заңсыз құрылысы анықталды
Сурет: Zakon.kz
Сәулет басқармасымен, "Астана Генплан" ЖШС-мен және Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасымен (МСҚБ) бірлескен қадағалау іс-шаралары барысында елордадағы құрылыс алаңдарында елеулі заң бұзушылықтар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 16 мамырда ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады:
"Атап айтқанда, Ш. Айтматов көшесі, 24/8 учаскесінің маңында жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешенінің заңсыз құрылысы анықталды. Тексеру барысында құрылыс-монтаж жұмыстары сараптаманың оң қорытындысынсыз және құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарламасыз жүргізіліп жатқаны белгілі болды. Сонымен қатар, Ш. Айтматов көшесі мен Е164 көшесінің қиылысында жапсарлас үй-жайлары, медициналық орталығы және паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысы анықталды. Құрылыс жер учаскесіне тиісті құқықсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарламасыз, сондай-ақ сараптама қорытындысыз жүргізілген".
Прокуратура жұмыстарды тоқтату туралы хабарламалар алғанына қарамастан, заң талаптарын елемеген құрылыс салушыларға ерекше назар аударылатынын еске салады.
"Қала құрылысы саласындағы заңдылықты қамтамасыз ету жұмыстары тұрақты бақылауда. Елорда прокуратурасы сәулет және қала құрылысы саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылғанын еске салады және құрылыс салушыларды белгіленген нормалар мен талаптарды қатаң сақтауға шақырады", делінген хабарламада.
Бұған дейін Қазақстандағы тұрғын үй бағасына қатысты сарапшы болжамы жарияланған болатын.
