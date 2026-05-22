Астанада демалыс базаларындағы жалға берілетін үйлер алаяқтардың назарына іліккен
Астанада криминалдық полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында алаяқтық жасады деген күдікпен 35 жастағы азаматты ұстады. Күдіктінің елорда маңындағы демалыс базаларынан үйлерді жалға беремін деген сылтаумен азаматтарды алдағаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, күдікті Instagram-да жалған хабарландырулар орналастырып, жәбірленушілерді арзан әрі қолжетімді ұсыныстармен қызықтырған.
"Хабарласқан азаматтарға "басқа адамдар да күтіп отыр, үйлер тез өтіп кетеді" деп сендіріп, алдын ала төлем жіберуді талап еткен. Жәбірленушілер көрсетілген есепшоттарға ақша аударған. Күдікті ақшаларды басқа есепшоттарға аудартып, алынған қаражатты жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Күдіктінің 7 эпизодқа қатысы бары анықталды", делінген хабарламада.
Полиция азаматтарды сақ болуға, күмәнді хабарландыруларға сенбеуге және алдын ала төлем жасамас бұрын ақпараттың шынайылығына көз жеткізуге шақырады.
