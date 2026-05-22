ҰҚК 61 жастағы бельгиялық кәсіпкерді іздеуге жариялады
Бұл туралы 2026 жылғы 22 мамырда ҚР Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдары порталында жарияланған ақпараттан белгілі болды.
ҰҚК деректеріне сәйкес, Фрэнк Джозеф Монстрей 1965 жылғы 22 сәуірде туған, шетел азаматы болып табылады.
"Іздеуде 2 күн. Іздеу ісі 2026 жылғы 20 мамырда "Астана" өңірінде тіркелген. Бастамашы: ҚР ҰҚК. Іздеуді жүргізуші орган: ҚР ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі", – делінген порталдағы ақпаратта.
Ашық дереккөздерге сәйкес, Фрэнк Монстрей – Бельгиядағы ең ықпалды инвесторлардың бірі, бұрынғы мұнай магнаты. 2004 жылы ол Nostrum Oil & Gas мұнай компаниясын (бұрынғы атауы Zhaikmunai, Ұлыбританияда штаб-пәтері орналасқан тәуелсіз халықаралық мұнай-газ компаниясы) сатып алған. Компания Қазақстанның солтүстік-батысында көмірсутектерді барлау, өндіру және игерумен айналысады. 2011 жылы Монстрей компанияны Лондон қор биржасына шығарған, ал 2017 жылы барлық акцияларын сатқан.
Кiar.center жүргізген тергеуге сәйкес, Фрэнк Монстрей Мұхтар Әблязов пен BTA Bank ісіне байланысты қаржылық схемалар контекстінде аталады. Материалда оның құрылымдары осы операциялар шеңберіндегі қаражат қозғалысына қатысы болуы мүмкін екені көрсетілгенімен, Монстрей бұл айыптауларды жоққа шығарады.
2026 жылғы 29 қаңтарда ҰҚК OrdaMed компаниясының басшысы Еркін Длімбетовке іздеу жариялағаны белгілі болды.