Қазақстанда импорттық азық-түлік өнімдерін мемлекеттік сатып алу шектеледі
Қаулы жобасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасында өндірілмейтін тауарларды қоспағанда, шетелдік шығу тегі бар азық-түлік тауарларына ұлттық режимнен алып қоюды белгілеу көзделеді.
Мемлекеттік сатып алуға қатысу тиісті тізілімге енгізілген отандық тауар өндірушілерге берілетін болады.
Сонымен қатар, жоба аясында алып қою қолданылатын тауарлар тізбесін бекіту және қаулының қолданыс мерзімін екі жыл мерзімге айқындау көзделеді.
Атап өтілгендей, Үкімет қаулысының жобасы конституциялық құрылыстың негіздерін қорғау, елдің қорғанысы мен мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ішкі нарықты қорғау, ұлттық экономиканы дамыту және отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында әзірленді.
Құжат 15 маусымға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.