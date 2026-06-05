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Құқық

ҰҚК Нұрлан Сабуровқа қатысты тексеру шараларын аяқтады

Нұрлан Сабуров, ҰҚК, тексеру , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 18:45 Сурет: Instagram/garshone и chbd.chbd.chbd
Бүгін, 2026 жылғы 5 маусымда ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) танымал стендапшы, актер Нұрлан Сабуровқа қатысты тексеру нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ретте ҰҚК баспасөз қызметі таратқан хабарламада былай делінген:

"Тексеру шараларының нәтижесінде құқық бұзушылық белгілері анықталған жоқ".

2026 жылдың 6 ақпанында Нұрлан Сабуровқа Ресейге 50 жылға дейін кіруге тыйым салынғаны белгілі болды. Бұл туралы бірқатар ресейлік БАҚ пен Telegram арналар хабарлады. Ресей Федерациясының ресми органдары әзіл әлемінің актеріне салынған тыйымға қатысты түсініктеме берген жоқ, бірақ әлеуметтік желілерде шектеулер көші-қон және салық заңнамасын бұзумен байланысты екені айтылады.

8 ақпанда Нұрлан Сабуров өз жанкүйерлеріне жауап бере отырып, өзіне Ресейге кіруге неге тыйым салынғанын айтты. Instagram-Stories-те әзілкеш заңгерлер істің егжей-тегжейімен айналысатынын айтып, сонымен қатар "уақыт бәрін өз орнына қояды" деп мәлімдеді. Кейін әлеуметтік желіде видео пайда болды, онда Нұрлан Сабуров 10 мотоциклді "Вагнер Истра легионына" жібереді. Осыған байланысты кейбір қазақстандық белсенділер 34 жастағы әзілкешті тексеріп, оны жауапқа тартуға шақырды.

11 ақпанда Нұрлан Сабуровқа қатысты әлеуметтік желілерде тараған видеоға түсініктеме бере отырып, ҚР Бас прокуратурасы: "БАҚ-та шыққанның бәрі тергеуді, зерттеуді қажет етеді", деп мәлімдеді. Ал 16 ақпанда ҰҚК әзілкешке қатысты тексеріс басталғанын растады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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