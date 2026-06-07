Талдықорғанда ауыр науқас қызының өмірін тозаққа айналдырған ер адам сотталды
Сурет: pixabay
Талдықорғанда өз қызын үнемі таяқтың астына алатын ер адамға қатысты қатаң сот үкімі шықты. Атышулы сот процесінің аяқталғанын Жетісу облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі ресми түрде растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, полицейлер күдіктінің жеке басын жедел анықтап, оны зардап шеккен қызынан оқшаулаған. Тергеу барысында ер адамның кінәсін бұлтартпай дәлделдейтін материалдық база жинастырылып, оның әрекеттері жүйелі түрдегі зорлық-зомбылық және кәмелетке толмағанды азаптау деген санатқа жатқызылды.
"Бұл факт бойынша азаптау және ұрып-соғу белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізілді. Тергеу нәтижелері бойынша айыптау актісі беріліп, қылмыстық іс сотқа жолданды. Талдықорған қалалық сотының 29 мамырдағы үкімімен сотталушы кінәлі деп танылып, 4 жылға бас бостандығынан айырылды", деп хабарлады ПД баспасөз қызметі 2026 жылғы 7 маусымда Zakon.kz сайтына берген түсініктемесінде.
2 ақпанда желіде Талдықорғандағы үш жасар баланы дәрігерлер тексеріп жатқан видеосы тараған. Видеода қыз бала шырқырап жылайды, оның денесінде көптеген жара орындары бар. Баланың бауырына трансплантация жасалғаны да белгілі болды. Содан кейін аталған видеодағы мәліметтер бойынша полиция қызметкерлері күдіктінің, яғни баланың әкесінің тұрғылықты жеріне дереу барғаны хабарланды. Мас ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
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