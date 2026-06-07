#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Атырауда кезектен тыс заңсыз пәтер бөлген шенеунік әйел шартты түрде 1,5 жылға сотталды

Сот үкімі, Атырау, кезектен тыс, пәтер, шенеунік, әйел, соттау, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 15:25 Сурет: pixabay
Атыраудағы №2 сотында қала әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің тұрғын үй секторының меңгерушісі Гүлжамал Жолдасоваға қатысты қылмыстық іс бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шендіге пәтерлерді кезектен тыс заңсыз беру және қызметтік жалғандық жасау бойынша айыптар тағылған еді, деп жазады "Ақ Жайық" жергілікті басылымы.

Іс материалдарына сәйкес, Жолдасова қалалық ТКШ бөлімінің тұрғын үй секторында жұмыс істеп, қалалық тұрғын үй комиссиясының құрамына кірген. Бұл сектор азаматтарды тұрғын үй кезегіне қоюмен, үміткерлердің құжаттарын тексерумен және пәтер алушылардың тізімін жасаумен айналысады. Осы тізімдердің негізінде әкімдік тұрғын үй беру туралы шешім қабылдайды.

Тергеу нұсқасына сәйкес, сотталушы өзінің қызметтік өкілеттігін пайдаланып, кейбір азаматтарға тұрғын үйді белгіленген кезектен тыс беруге ықпал еткен, сондай‑ақ жалған құжаттар жасаған. Айып бес эпизод бойынша – қызметтік өкілеттікті теріс пайдалану және екі эпизод бойынша – қызметтік құжаттарды бұрмалау фактілеріне қатысты тағылды.

Сот процесі барысында қорғаушылар істі прокурорға қайтаруды сұрады. Адвокаттар тұрғын үйді бөлу шешімін комиссия мүшелері бірлесіп қабылдайтынын, ал қылмыстық қудалау тек Жолдасоваға қатысты жүргізілгенін атап өтті. Алайда сот бұл уәждерді қабылдамай, өтінішті қанағаттандырудан бас тартты.

29 мамырда сот Жолдасовaны кінәлі деп таныды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Белгілі болғандай, ол апелляциялық шағым беруді жоспарлап отыр.

Қазіргі уақытта Жолдасова кезекті еңбек демалысында және тұрғын үй секторының меңгерушісі лауазымын әлі атқаруда. Сот оған бір жыл алты ай мерзімге шартты жаза тағайындап, мемлекеттік қызмет лауазымын өмір бойына атқару құқығынан айырды.

Бұған дейін Астанада хайп қуамын деп қоғамдық дәретханада видео түсірген екеу сотталатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Сот үкімі, Алматы, Темірлан Еңсебек, QazNews24
20:50, 11 сәуір 2025
QazNews24 парақшасының авторы 5 жылға шартты түрде сотталды
Самат Әбіш сегіз жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды
12:11, 20 наурыз 2024
Самат Әбіш сегіз жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды
Ерлан Тұрғымбаев бес жылға шартты түрде сотталды
18:15, 08 тамыз 2024
Ерлан Тұрғымбаев бес жылға шартты түрде сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Касымбек проиграл финал в Монголии
17:00, Бүгін
Казахстанский борец Касымбек проиграл финал и остался без "золота" турнира в Монголии
Казахстан на Кубке Азии по волейболу
16:39, Бүгін
Женская сборная Казахстана по волейболу одержала вторую победу на Кубке Азии
Картбай выиграл бронзу в Монголии
16:23, Бүгін
Одну "бронзу" из четырёх возможных выиграли "вольники" РК на турнире в Монголии
Данилина проиграла финал парного разряда РГ
15:54, Бүгін
Казахстанка Данилина проиграла второй подряд финал "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: