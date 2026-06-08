Талғарда күйеуі араға түсіп, әйелін қорғаған ер адамның жағын сындырды
Әлеуеттік желіде оқиға орнынан түсірілген видео пайда болды. Ер адам әйелінің жұмыс орнына барғаны белгілі. Сол арада ерлі-зайыптылар ұрсыса бастайды. Бір кезде әріптестер әйелді жақтап, араға түседі. Сол кезде олардың бірі әйелді қорғаймын деп бетінен алған соққы салдарынан жағын сындырып алады.
Zakon.kz тілшісі түсініктеме алу үшін Алматы облысы полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметіне жүгінді.
Ведомство аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын нақтылады.
"Жүргізілген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті анықталып, ұсталды. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторында". Алматы облыстық ПД баспасөз қызметі
Тәртіп сақшыларының алдын-ала мәліметтері бойынша, оқиға ерлі-зайыптылар арасындағы тұрмыстық жанжал негізінде болған. Енді тергеу шеңберінде болған оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толыққанды және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу және процессуальды шаралар кешені жүргізілуде.
Сондай-ақ, осы кезеңде тергеу мүддесі үшін басқа ақпарат жариялауға жатпайтындығы да ескертілді.
"Тергеу амалдары жалғасуда". Алматы облысы ПД баспасөз қызметі
Бұған дейін Қазақстанның оңтүстігінде жоғалып кеткен қыздың денесі табылғаны хабарланған.