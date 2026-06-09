Қазақстанда ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салу ұзартылды
Сурет: pixabay
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушы 2026 жылғы 5 маусымда ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы бұйрыққа қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Теміржол немесе трамвай жолдарына арналған қылқан жапырақты тұқымдардан жасалған ағаш шпалдар, өзгелер" кодын және шыққан елі Қазақстан Республикасы болып табылатын "Ағаш түйіршектері" кодын қоспағанда, шығарылған еліне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағынан ағаш материалдарының жекелеген түрлерін алты ай мерзімге көліктің барлық түрлерімен әкетуге тыйым салу енгізілсін", – делінген құжатта.
Бұйрық 2026 жылғы 12 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі.
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