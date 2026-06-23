#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанға жаңа піскен қызанақ әкелуге маусым айының соңына дейін тыйым салынды

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 09:44 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрі 2026 жылғы 22 маусымда "Қазақстан Республикасының аумағына қызанақ әкелудің кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, 2026 жылғы 30 маусымға дейін үшінші елдерден Қазақстан аумағына жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақты көліктің барлық түрімен әкелуге тыйым енгізілді.

Алайда бұл шектеу Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) мүше мемлекеттерден жеткізілетін қызанақтарға қолданылмайды. Сондай-ақ қызанақты Қазақстан аумағы арқылы транзитпен тасымалдауға және ЕАЭО-ға мүше бір мемлекеттің аумағынан екінші мүше мемлекеттің аумағына Қазақстан арқылы өткізуге рұқсат етіледі.

Бұйрық 22 маусымнан бастап күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектеновтің Қытай Халық Республикасына жұмыс сапары аясында ҚХР Мемлекеттік кеңесінің Премьері Ли Цянмен кездесу өтті. Бұл туралы 2026 жылғы 23 маусымда ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
12:16, Бүгін
"Алтын отызжылдықтың" жаңа кезеңі: Қазақстан мен Қытай қандай келісімге келді
Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты
10:19, 12 маусым 2026
Қазақстан аумағына жаңа піскен қызанақтарды кіргізуге тыйым енгізіледі
Бұйрық 2025 жылдың 22 шілдесінде күшіне енеді. Қазақстан ағаштың жекелеген түрлерін экспорттауға шектеуді ұзартқанын хабарлаған едік.
09:25, 14 шілде 2025
Қазақстанға гипсокартон әкелуге тыйым салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рахмонова позвали на рынок работать
13:31, Бүгін
Шавката Рахмонова заметили на рынке в Алматы
Турнир "Балгын" станет этапом отбора в сборную Казахстана до 15 лет
13:28, Бүгін
Турнир "Балгын" станет этапом отбора в сборную Казахстана до 15 лет
Казахстан и Узбекистан дважды встретились за один день в четвертьфинале ЧА по фехтованию
13:10, Бүгін
Казахстан и Узбекистан за один день дважды встретились в четвертьфинале ЧА по фехтованию
Превью матча Узбекистан - Португалия
13:00, Бүгін
Foxsports опубликовал превью матча Узбекистан — Португалия на ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: