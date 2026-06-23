Қазақстанға жаңа піскен қызанақ әкелуге маусым айының соңына дейін тыйым салынды
Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрі 2026 жылғы 22 маусымда "Қазақстан Республикасының аумағына қызанақ әкелудің кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, 2026 жылғы 30 маусымға дейін үшінші елдерден Қазақстан аумағына жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақты көліктің барлық түрімен әкелуге тыйым енгізілді.
Алайда бұл шектеу Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) мүше мемлекеттерден жеткізілетін қызанақтарға қолданылмайды. Сондай-ақ қызанақты Қазақстан аумағы арқылы транзитпен тасымалдауға және ЕАЭО-ға мүше бір мемлекеттің аумағынан екінші мүше мемлекеттің аумағына Қазақстан арқылы өткізуге рұқсат етіледі.
Бұйрық 22 маусымнан бастап күшіне енді.
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