Қазақстан аумағына жаңа піскен қызанақтарды кіргізуге тыйым енгізіледі
Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағына қызанақ әкелудің кейбір мәселелері туралы" бұйрық дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұйрық жобасында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден қызанақты әкелуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы қызанақтың халықаралық транзитін қоспағанда, қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағынан барлық көлік түрлерімен үшінші елдерден жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақты 2026 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімге тыйым салу көзделген.
Белгілі болғандай, жоба отандық өндірушілерді қолдауға және өнімнің тұрақты өткізілуін қамтамасыз ету мақсатында қабылдануда.
Құжат 16 маусымға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.
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