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Құқық

Тәртіп сақшылары "жоғары жалақы" уәде ететін хабарландырулардың артына кімдер тұратынын айтты

Жоғары жалақы, жеңіл ақша, хабарландыру, есірткі саудасы, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 20:36 Сурет: freepik
Әлеуметтік желілер мен интернет кеңістігінде "жоғары жалақы", "жеңіл табыс" деген ұсыныстармен түрлі хабарландырулар тарап жатады. Бір қарағанда мұндай ұсыныстар қызық көрінуі мүмкін. Алайда шындық басқаша, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғау органдары көп жағдайда мұндай хабарландырулардың артында есірткі тасымалдау, сақтау және таратуға байланысты ауыр қылмыстар тұратынын ескертеді.

Есірткі бизнесі — жеңіл табыс табу құралы емес, ол қылмыстық жауапкершілікке және өмірдің күйрететін жол.

Полиция келесі маңызды ережені сақтауды ұсынады:

  • күмәнді жұмыс ұсыныстарына ешқашан келіспеңіз. Бұл қауіп туралы достарыңыз бен жақындарыңызға ескертіңіз — олардың қауіпсіздігі де сізге байланысты;
  • заңды жұмыс орындарын және сенімді табыс көздерін таңдаңыз. Жеңіл жолмен табыс табуға ұмтылу ауыр салдарға әкелуі мүмкін;
  • бейтаныс адамдардан келген хабарламаларға және күмәнді ұсыныстарға сенбеңіз. Күмән туған жағдайда құқық қорғау органдарына жүгініңіз;
  • өз болашағыңызды, еркіндігіңізді және беделіңізді бір сәттік пайда үшін құрбан етпеңіз. Интернеттегі "жеңіл ақша" ауыр өмірлік салдарға және қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін.

Бұған дейін ІІМ азаматтар мен ойын-сауық мекемелерінің иелеріне жүгініп, маңызды ескерту жасаған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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