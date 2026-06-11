Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жаңа функциялар жүктеді
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 5 маусымдағы жарлыққа қол қойып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережеге өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, 2026 жылғы 12 шілдеден бастап комитеттің мынадай өкілеттігі жаңа редакцияда қолданысқа енгізіледі:
- ұлттық қауіпсіздік органдарының міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін цифрлық объектілерді құру, сүйемелдеу, дамыту және пайдалану.
Сондай-ақ 2026 жылғы 12 шілдеден бастап ҰҚК-нің келесі жаңа функциялары қолданысқа енгізіледі:
- үкіметтік байланыс желілерінің, қорғалған республикалық байланыс желілерінің және ұлттық қауіпсіздік органдарының қорғалған байланыс желілерінің киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- ұлттық қауіпсіздік органдарының цифрлық инфрақұрылым объектілеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту.
Келесі функция жаңа редакцияда баяндалды:
- техникалық, криминалистикалық және полиграфологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру.
Сондай-ақ құпия және қызметтік пайдалану үшін арналған бірқатар функцияларға өзгерістер енгізілді.
Жарлық бірқатар тармақтарды қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
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