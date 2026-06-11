#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жаңа функциялар жүктеді

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 11:58 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 5 маусымдағы жарлыққа қол қойып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережеге өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, 2026 жылғы 12 шілдеден бастап комитеттің мынадай өкілеттігі жаңа редакцияда қолданысқа енгізіледі:

  • ұлттық қауіпсіздік органдарының міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін цифрлық объектілерді құру, сүйемелдеу, дамыту және пайдалану.

Сондай-ақ 2026 жылғы 12 шілдеден бастап ҰҚК-нің келесі жаңа функциялары қолданысқа енгізіледі:

  • үкіметтік байланыс желілерінің, қорғалған республикалық байланыс желілерінің және ұлттық қауіпсіздік органдарының қорғалған байланыс желілерінің киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;
  • ұлттық қауіпсіздік органдарының цифрлық инфрақұрылым объектілеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту.

Келесі функция жаңа редакцияда баяндалды:

  • техникалық, криминалистикалық және полиграфологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Сондай-ақ құпия және қызметтік пайдалану үшін арналған бірқатар функцияларға өзгерістер енгізілді.

Жарлық бірқатар тармақтарды қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елімізде халық табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспар қабылданды
12:28, Бүгін
Елімізде халық табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспар қабылданды
Тоқаев ҰҚК-ге жаңа мүмкіндіктер берді
14:54, 05 шілде 2024
Тоқаев ҰҚК-ге жаңа мүмкіндіктер берді
Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК
12:27, 12 желтоқсан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚК-ға жаңа функциялар жүктеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бибисара Асаубаева
12:55, Бүгін
"Не доводить до такого абсурда": в Минспорте призвали заранее решать вопросы спортсменов
Асаубаева выложила переписку с Даулетовой
12:37, Бүгін
Асаубаева выложила переписку с исполнительным директором федерации шахмат
Илия Топурия и Джастин Гейджи
12:35, Бүгін
"Он загнал себя в угол": Джастин Гейджи предупредил Илию Топурию перед боем в Белом доме
Карим Кажибеков
12:07, Бүгін
20-летний казахстанский хоккеист Карим Кажибеков задрафтован клубом c Аляски
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: