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Құқық

Жетісу облысында жөндеу жұмыстары желеуімен бюджеттің 53 млн теңгесі жымқырылған

Бюджет ақшасы, Жетісу облысы, Сарқанд, аудандық аурухана, тендер, жымқыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 14:51 Сурет: Zakon.kz
Жетісу облысының прокуратурасы қадағалау қызметі барысында Сарқан аудандық орталық ауруханасының мемлекеттік сатып алу және сәулет-құрылыс заңнамасының сақталуына тексеру жүргізіп, бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуына әкеп соғуы мүмкін бұзушылықтарды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық прокуратураның баспасөз қызметі 2026 жылы 13 маусымда қабылданған шаралар заң талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бергенін хабарлады:

"Анықталғандай, мекеме аудандық аурухана аумағында жалпы сомасы 53 млн теңгеден астам сомаға жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша ашық конкурс жариялаған. Сатып алу құжаттамасында аталған жұмыстар "ағымдағы жөндеу" ретінде көрсетілген. Жобалық құжаттаманы талдау нәтижесінде көзделген жұмыстардың, оның ішінде асфальт төсеу, аллеяларды абаттандыру, қоршаулар орнату және объектілерді монтаждау жұмыстарының өз сипаты бойынша тиісті арнайы құрылыс лицензиялары мен рұқсат құжаттары болған жағдайда ғана жүзеге асырылатын құрылыс жұмыстары санатына жататыны анықталды".

Анықталған заң бұзушылықтар бойынша Сарқан ауданың прокуратурасымен прокурорлық қадағалау актісі енгізілгені нақтыланады.

Қадағалау органының араласуы нәтижесінде мемлекеттік сатып алу рәсімі тоқтатылып, заң талаптарын бұзуға жол берген лауазымды тұлғалар заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды.

Бұған дейін Ақтөбеде ұлттық киім брендіне ақша салғандар 72 миллион теңгеден айырылғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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