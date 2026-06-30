#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Инвестициялық салымдар кезінде АӨК шығыстарының бір бөлігін өтеуді субсидиялау: өзгерістер енгізілді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрінің 2026 жылғы 23 маусымдағы бұйрығымен инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта айтылғандай, жұмыс органының (көрсетілетін қызметті берушінің) шешімін алу үшін инвестор (көрсетілетін қызметті алушы) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы инвестордың (көрсетілетін қызметті алушының) ЭЦҚ-сы қойылған инвестициялық субсидиялауға арналған электрондық өтінімді береді, өтінімде көрсетілген қажетті құжаттар "PDF (Portable Document Format)" форматында (инвестордың (көрсетілетін қызметті алушының) қолы қойылған және мөрімен (бар болса) куәландырылған қағаз нұсқаның сканерленген көшірмесі) қоса беріледі.

Бұл ретте, жұмыс органы (көрсетілетін қызметті беруші) өтінім тіркелген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде инвестициялық жобаның осы Қағидалардың шарттарына сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы шешім қабылдайды.

Инвесторға (көрсетілетін қызметті алушыға) жұмыс органының (көрсетілетін қызметті берушінің) ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында жұмыс органының (көрсетілетін қызметті берушінің) инвестициялық жобаның сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы шешімі туралы және жұмыс органының (көрсетілетін қызметті берушінің) жоба паспорты бойынша инвестициялық субсидияларды төлеу/төлеуден бас тарту туралы шешімі туралы хабарлама жолданады.

Хабарлама инвестор (көрсетілетін қызметті алушы) СМАЖ-да тіркелген кезде көрсеткен электрондық почта мекенжайына, сондай-ақ СМАЖ-ғы "жеке кабинетіне" жолданады.

Жұмыс органы (көрсетілетін қызметті беруші) мемлекеттік қызмет көрсетуді мониторингтеудің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы деректердің енгізілуін қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік қызмет 19 жұмыс күні ішінде тегін көрсетіледі.

Бұйрық 2026 жылғы 7 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
15:06, 18 ақпан 2026
АӨК саласындағы жобаларды несиелеу қағидаларына өзгерістер енгізілді
Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки
14:54, 18 маусым 2026
Қазақстанда тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізілді
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
12:33, 29 маусым 2026
Қазақстанда тауар нарықтарындағы баға мониторингіне өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
13:44, Бүгін
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Артём Тарасов и Еркебулан Токтар
13:18, Бүгін
От мести за друга до клетки: история противостояния Токтара и Тарасова перед боем
Первый круг КПЛ-2026 посетило и посмотрело свыше 7 миллионов зрителей
13:00, Бүгін
Первый круг КПЛ-2026 поcмотрело свыше 7 миллионов зрителей
&quot;Атырау&quot; может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
12:47, Бүгін
"Атырау" может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: