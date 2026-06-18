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Қоғам

Қазақстанда тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізілді

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 14:54 Фото: primeminister.kz
Мәдениет және ақпарат министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 5 маусымдағы бұйрығымен тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңартылған қағидаларға сәйкес, тарихи-мәдени сараптама нысандарының тізімі нақтыланды. Енді оған игеруге жататын жер учаскелерінде жүргізілген жоспардан тыс археологиялық жұмыстардың қорытындысы бойынша алынған материалдар да енгізіледі. Бұл материалдар тарихи-мәдени мұра объектілеріне қауіптің бар-жоғын немесе жоқ екенін анықтауға негіз болады.

Тарихи-мәдени сараптаманы тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялық жұмыстарды жүргізуге немесе археологиялық қызметпен айналысуға лицензиясы бар, сондай-ақ ғылым және технологиялық саясат туралы заңнамаға сәйкес ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелген жеке және заңды тұлғалар жүргізеді.

Сараптама қорытындысы бойынша арнайы қорытынды құжат беріледі.

Қорытынды қазақ және орыс тілдерінде екі дана етіп ресімделеді. Егер сараптаманы заңды тұлға жүргізсе, құжат ұйымның фирмалық бланкісінде дайындалып, мөрімен куәландырылады. Ал сараптаманы жеке тұлға жүргізген жағдайда оның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіліп, жеке қолымен расталады.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 28 маусымнан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін Қазақстанда тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау жөніндегі ұйымдардың қызмет қағидалары бекітілген болатын.

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