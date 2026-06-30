#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Ұрланған көлікке ұрынған тараздық сот арқылы 6,5 млн теңгесін өндіріп алды

Ұрланған көлік, Тараз, сот, ақшасын өндіріп алу, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 17:27 Сурет: freepik
Тараз қалалық соты екі азаматтың көлік құралын сатып алу-сату шартын бұзу және төленген соманы өндіріп алу туралы дауы бойынша азаматтық істі қарады. Бұл туралы ақпарат 2026 жылғы 30 маусымда соттың Telegram арнасында жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, 2024 жылғы маусымда тараптар арасында 2022 жылғы HYUNDAI ELANTRA автокөлігін 6,5 млн теңгеге сатып алу-сату мәмілесі жасалды. Алайда, сол жылдың қазан айында полиция қызметкерлері Алматы қаласында тергеу жүргізіліп жатқан қылмыстық іс бойынша көлік құралын заттай дәлел ретінде сатып алушыдан алып қойды.

"Іс жүргізу барысында көлік айдап кету нәтижесінде бұрын заңды иесінің иелігінен шығарылып, содан кейін қайта сатылғаны анықталды. Сонымен қатар, автокөлік құралының сәйкестендіру деректері (VIN-нөмірі) машинаның нақты сипаттамаларына сәйкес келмеді. Сонымен қатар, дәл осындай VIN-нөмірі бар ұқсас автомобиль Самара қаласында (Ресей Федерациясы) хабарландыру сайттарында табылған, бұл сату кезінде ұсынылған құжаттардың жалғандығын растайды".Тараз қалалық соты

Сот талап қоюшы жауапкерден техникалық паспортта көрсетілген мәліметтерге сәйкес келмейтін көлік сатып алды деген қорытындыға келді.

"Сот шешімімен талап қою толық көлемде қанағаттандырылды. Сатып алу-сату шарты бұзылып, жауапкерден талап қоюшының пайдасына 6,5 млн теңге, мемлекеттік баж және өкілдің көмегіне ақы төлеу шығыстары өндірілді". Тараз қалалық соты

Шешім заңды күшіне енді.

Бұған дейін Олжас Бектенов көлік саласы үшін "деректер базасын" құруды тапсырған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада акционерлік қоғам мердігерден 16,2 миллион теңге өндіріп алмақ болған
19:50, 14 ақпан 2025
Астанада акционерлік қоғам мердігерден 16,2 миллион теңге өндіріп алмақ болған
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
12:28, 30 маусым 2025
Конституциялық сотта ақшалай сомаларды индекстеу туралы шағым қаралды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
10:32, 15 қараша 2024
Қостанайда сот жеке сот орындаушысынан 50 миллион теңге өндіріп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
19:16, Бүгін
Жибек Куламбаева без проблем вышла в четвертьфинал парного турнира в Нидерландах
Фото: Gov.kz
18:57, Бүгін
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Бүгін
Президент Узбекистана Мирзиёев призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Фото: WTA
18:06, Бүгін
Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на "Уимблдоне-2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: