Ұрланған көлікке ұрынған тараздық сот арқылы 6,5 млн теңгесін өндіріп алды
Сурет: freepik
Тараз қалалық соты екі азаматтың көлік құралын сатып алу-сату шартын бұзу және төленген соманы өндіріп алу туралы дауы бойынша азаматтық істі қарады. Бұл туралы ақпарат 2026 жылғы 30 маусымда соттың Telegram арнасында жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес, 2024 жылғы маусымда тараптар арасында 2022 жылғы HYUNDAI ELANTRA автокөлігін 6,5 млн теңгеге сатып алу-сату мәмілесі жасалды. Алайда, сол жылдың қазан айында полиция қызметкерлері Алматы қаласында тергеу жүргізіліп жатқан қылмыстық іс бойынша көлік құралын заттай дәлел ретінде сатып алушыдан алып қойды.
"Іс жүргізу барысында көлік айдап кету нәтижесінде бұрын заңды иесінің иелігінен шығарылып, содан кейін қайта сатылғаны анықталды. Сонымен қатар, автокөлік құралының сәйкестендіру деректері (VIN-нөмірі) машинаның нақты сипаттамаларына сәйкес келмеді. Сонымен қатар, дәл осындай VIN-нөмірі бар ұқсас автомобиль Самара қаласында (Ресей Федерациясы) хабарландыру сайттарында табылған, бұл сату кезінде ұсынылған құжаттардың жалғандығын растайды".Тараз қалалық соты
Сот талап қоюшы жауапкерден техникалық паспортта көрсетілген мәліметтерге сәйкес келмейтін көлік сатып алды деген қорытындыға келді.
"Сот шешімімен талап қою толық көлемде қанағаттандырылды. Сатып алу-сату шарты бұзылып, жауапкерден талап қоюшының пайдасына 6,5 млн теңге, мемлекеттік баж және өкілдің көмегіне ақы төлеу шығыстары өндірілді". Тараз қалалық соты
Шешім заңды күшіне енді.
Бұған дейін Олжас Бектенов көлік саласы үшін "деректер базасын" құруды тапсырған болатын.
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