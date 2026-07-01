Қазақстанда жаңа Конституция күшіне енді: өзгерістер хронологиясы
Хронология
Бастапқы нүкте ретінде 2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан халқына жолданған Президент Жолдауы саналады. Онда президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттік реформа жөніндегі өз ойларымен бөлісті. Мемлекет басшысы бұл реформаны бұрынғы барлық өзгерістердің, соның ішінде президенттік билік реформасының "логикалық жалғасы" деп атады.
Президент атап өткендей, Қазақстан Парламентінің жоғарғы палатасы – Сенат – 1995 жылы ел күрделі әрі тұрақсыз саяси жағдайда болған кезде құрылған. Сол кезеңде мемлекет енді ғана тәуелсіз дамудың алғашқы жолына түскен еді.
Соңғы 30 жыл ішінде Сенат мемлекеттік құрылыстың тұрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды тарихи рөл атқарды. Жоғарғы палата заң шығару үдерісінің және басқа да негізгі реформалардың басты тетігі әрі кепілі болды және болып қала береді. Президенттің өзі де Сенатты 10 жыл бойы басқарғанын айтып, бұл жұмысты үлкен жауапкершілік пен құрмет деп санайтынын жеткізді.
Сол себепті ол парламенттік реформа туралы айту оңай емес екенін, бірақ соған қарамастан, болашақта елімізде бір палаталы Парламент құру туралы ұсыныс бар екенін мәлімдеді.
Президент бұл мәселе асығыстық жоқ екенін және ұсынылып отырған реформа азаматтық қоғамда, сарапшылар арасында және Парламенттің өзінде кең талқылануы тиіс екенін қосты.
Осыдан кейін арнайы жұмыс тобы құрылды. Ал оның алғашқы отырысында Президент мемлекетті түбегейлі жаңғыртудың маңызын атап өтті.
Белгілі саясаттанушы Эдуард Полетаев сол кездегі жағдайға түсініктеме беріп, былай деді:
"Менің ойымша, билік тармақтарын бөлу жүйесінде Парламент түптің-түбінде күшейеді, ал ұсынылатын барлық жаңа өзгерістер маңызды рөл атқарады. Оларды іске асыру Қазақстандағы парламентаризмнің дамуы мен жетілуінің жалғасы болады деп үміттенемін".
2026 жылғы 19 қаңтарда жарияланған мәліметке сәйкес, ұсынылған парламенттік реформа іс жүзінде жаңа Конституция жобасына айналды.
2026 жылғы 31 қаңтарда азаматтардан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдардан және сарапшылардан түскен ұсыныстар ескеріліп дайындалған Конституцияның алғашқы жобасы қоғам назарына ұсынылды.
Жұмыс 11 ақпанға дейін жалғасты. Сол күні Мемлекет басшысы жаңа Конституцияның қорытынды жобасымен танысты.
Осы күні ол 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды.
Конституция жобасы 12 ақпанда ресми түрде жарияланды – дәл осы нұсқа референдумға дейін халыққа ұсынылған мәтін болды.
Наурыз айына дейін жаңа Конституцияны түсіндіру бойынша белсенді ақпараттық науқан жүргізілді. Сол кезеңде ең көп талқыланған мәселелер мыналар болды:
- Курултайдың жеке конституциялық орган ретінде бекітілуі
- Қазақстан Халық Кеңесі туралы бөлімнің енгізілуі
- Мемлекеттік басқару құрылымының өзгеруі
- Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары туралы нормалардың жаңартылуы
- Негізгі заңға өзгерістер енгізу тәртібінің нақтылануы
Ақырында, көктемнің алғашқы айының 15-і күні республикалық референдум өтті.
Бюллетеньдегі сұрақ қарапайым болды: "Сіз 2026 жылғы 12 ақпанда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдайсыз ба?"
Дауыс бергендердің басым бөлігі таңдалған бағытты қолдады.
17 наурызда президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституцияға қол қойып, "2026 жылғы 15 наурызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясын іске асыру шаралары туралы" жарлық шығарды.
Ал 18 наурызда оның мәтіні "Егемен Қазақстан" газетінің сайтында жарияланды.
Кейін бұл заң Еуропалық сарапшылар тарапынан жоғары бағаланды. Еуропалық жария құқық ұйымы (EPLO) оның күшіне енуін "демократиялық басқаруды, құқық үстемдігін және мемлекеттік басқаруды дамытудағы маңызды жетістік" деп атады.
Сонымен қатар президент бұл Конституцияны "Күшті Қазақстанның басты құжаты" деп атап, оның негізінде адам тұратынын айтты.
"Біз бұл Негізгі заңды ерекше тарихи және геосаяси сын-қатерлер жағдайында қабылдадық. Ол халқымыздың жасампаз рухының символына айналды. Сондықтан оны "Әділетті, Күшті, Прогрессивті және Алдыңғы қатарлы Қазақстанның" басты құжаты деп атауға толық негіз бар. Негізгі заңның басты мақсаты – елдің тәуелсіздігін, егемендігін, аумақтық тұтастығын сақтау және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау". Қасым-Жомарт Тоқаев
Осыдан кейін әр мемлекеттік орган жаңа Конституция нормаларын түсіндіру және заңнаманы жаңа модельге сәйкестендіру жұмыстарын жүргізді.
Мысалы, премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет жанындағы құқықбұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысын өткізді. Онда жаңа Конституцияда бекітілген "Заң және тәртіп" қағидатын енгізу мәселелері қаралды.
"Жыл соңында Мемлекет басшысы "Құқықбұзушылықтың алдын алу туралы" заңға қол қойды. Соған сәйкес алдын алу субъектілерінің тізімі кеңейтілді және ведомствоаралық комиссияның құрамы өзгерді. Референдумда қабылданған Конституцияда негізгі қағидалардың бірі ретінде "Заң және тәртіп" бекітілді. Бұл құқықтық мемлекетті нығайтуға, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құқық бұзушылыққа "нөлдік төзімділік" саясатын енгізуге бағытталған. Бұл жұмысқа барлық мемлекеттік органдарды, азаматтарды және жергілікті қоғамдастықты тарту көзделеді. Бұл – ортақ міндет". Олжас Бектенов
Айта кету керек, "Заң және тәртіп" идеологиясын президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік реформаның негізгі бағыттарының бірі ретінде алғашқылардың бірі болып ұсынған. Бұл – құқық үстемдігін күшейтуге, мемлекеттік аппараттың жауапкершілігін арттыруға және әділет қағидатын қоғам өміріне енгізуге бағытталған стратегиялық саясат. Ол құқық қорғау жүйесін, сот жүйесін реформалауды және азаматтық бақылауды күшейтуді қамтиды.
Премьер-министрдің орынбасары әрі Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жаңа "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы туралы" Конституциялық заңның негізгі бағыттарын түсіндірді. Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев негізгі жоспарланған өзгерістерді таныстырды. Әділет министрлігі тұрғын үйге қол сұғылмаушылықты күшейтуге назар аударды. Мәжіліс Президент, Құрылтай, астана мәртебесі және әкімшілік-аумақтық құрылым туралы заң жобаларын қарауға алды. Ал алғашқы екеуі 2026 жылғы 20 мамырда Парламентте қабылданды.
2026 жылғы 5 маусымда Президент бірқатар маңызды конституциялық заңдарға қол қойды. Олар:
- "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" заң
Негізгі жаңалық – вице-президент институтының енгізілуі. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша вице-президент Президенттің мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді және Президент белгілеген функцияларды орындайды.
- "Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы" заң
Бұл заң Құрылтайдың өкілеттіктерінің кең ауқымын айқындайды.
- "Қазақстан Халық Кеңесі туралы" заң
Бұл орган енді жоғары конституциялық консультативтік орган болып табылады. Ол елдегі жалпыұлттық диалогты қамтамасыз ету және азаматтық қоғамды мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатыстыру мақсатында құрылған. Қазақстан Халық Кеңесі кең өкілеттіктерге ие, соның ішінде заң шығару бастамасын көтеру және бүкілхалықтық референдум өткізу бастамасын ұсыну құқығы бар. Оның құрамы Қазақстан азаматтарынан паритеттік негізде қалыптастырылады. Қазақстан Халық Кеңесін төраға басқарады. Кеңестің өкілеттік мерзімі – 4 жыл. Бір адам екі реттен артық төраға болып сайлана алмайды.
- Астана мәртебесі
2026 жылғы 1 шілдеден бастап "Қазақстан Республикасының астанасының мәртебесі туралы" Конституциялық заң күшіне енді. Бұл заң астананың жұмыс істеу саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және оның құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін айқындайды. Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласы.
- Әкімшілік-аумақтық құрылым
Әкімшілік-аумақтық құрылым саласындағы жаңа тәсілдер Конституциялық заңмен бекітілді. Бұл заң әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру және тарату тәртібін, олардың шекарасын белгілеу мен өзгерту, есепке алу және тіркеу, атау беру және атауын өзгерту ережелерін айқындайды. Мемлекеттік басқарудың мақсаты – Қазақстан аумағын тиімді басқару үшін аумақтық ұйымдастыруды оңтайландыру.
Енді жалпы шолу жасасақ, жаңа Конституция 11 бөлімнен және 96 баптан тұрады. Егер саяси көзқарастарды алып тастап, оны тек құқықтық құжат ретінде қарастырсақ, онда елдің болашағына әсер ететін бірнеше негізгі өзгеріс айқын көрінеді.
1. Парламент жүйесінің өзгеруі
Бұрынғы Сенат пен Мәжіліс жүйесі жойылды. Оның орнына бір палаталы жоғарғы өкілді орган – Құрылтай құрылды.
2. Вице-президент лауазымы
Жаңа Конституция бойынша вице-президент лауазымы енгізілді. Сонымен қатар бұрынғы мемлекеттік кеңесші лауазымы жойылды. Сарапшылардың айтуынша, бұл екі лауазымды теңестіруге болмайды, себебі вице-президенттің қосымша маңызды функциясы бар — қажет болған жағдайда Президенттің міндетін атқару. Бұрын бұл функциялар әртүрлі тұлғалар арасында бөлінген (Сенат төрағасы, Мемлекеттік хатшы және т.б.). Енді олардың бір бөлігі вице-президентке берілді.
3. Қазақстан Халық Кеңесі
Жаңа Конституцияда Қазақстан Халық Кеңесінің конституциялық мәртебесі бекітілді. Бұл орган аймақтар мен халық өкілдігінің бір бөлігін өзіне алып, мемлекеттік саясатқа қатысу функциясын орындайды.
4. Конституцияға өзгерістер енгізу тәртібі
Енді Конституцияға өзгерістер тек қана республикалық референдум арқылы енгізіледі. Бұл оның құқықтық күшін күшейтеді.
5. Конституциядағы жаңа ұғымдар
Кіріспе бөлімде жаңа түсініктер енгізілді: "Әділетті Қазақстан", "Заң және тәртіп". Сонымен қатар азаматтың құқықтарына бағытталған адамға орталықтандырылған тәсіл бекітілді.
6. Құқық қорғау қағидасы
Егер ұсталған адамға айыптың негізі мен құқықтары толық түсіндірілмесе, онда оған қатысты жүргізілген тергеу әрекеттері заңсыз деп танылуы мүмкін. Бұл халықаралық тәжірибеде кең тараған "Миранда ережесіне" ұқсас қағида.
Осылайша, бүгін, 2026 жылғы 1 шілдеде жаңа Конституция күшіне еніп, 1995 жылғы Ата Заң өз күшін жойды.