#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

БҚО-да жеке сот орындаушы тергеліп жатыр

Жеке сот орындаушы, БҚО, қылмыстық іс, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 11:44 Сурет: zhso.kz
Батыс Қазақстан облысының жеке сот орындаушысының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Прокуратура жеке сот орындаушыларының қызметіне жүргізілген тексеру барысында атқарушылық іс жүргізу туралы заңнама талаптарының бұзылғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы органның мәліметінше, жеке сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде түскен ақшалай қаражатқа билік ету тәртібін бұзып, өндіріп алушыларға тиесілі 532 мың теңгені аудармаған, сондай-ақ 9,8 млн теңгені негізсіз үшінші тұлғаның шотына аударған.

Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 251-бабы (Жеке сот орындаушысының өкілеттіктерін теріс пайдалану) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Тергеп-тексеру барысы прокуратураның бақылауында.

Тергеу нәтижелері бойынша қатысы бар тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға беріліп, заңда көзделген шаралар қабылданатын болады.

Бұған дейін Алматы облысында экс-шенді алаяқтық бабымен сотқа тартылып жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Суд, судья, молоток судьи, приговор, наручники, задержанный, арестованный
20:18, 27 сәуір 2026
Алматыда бюджеттен қаржы жымқырған жеке сот орындаушысы сотталды
Ақтөбеде прокурорлар жалған діни пансионаттарды таратты
15:24, 21 маусым 2024
Ақтөбеде прокурорлар жалған діни пансионаттарды таратты
Прокурорлар заңсыз діни пансионаттардың қызметтін тоқтатты
10:35, 07 тамыз 2024
Прокурорлар заңсыз діни пансионаттардың қызметтін тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Улугбек Рашидов
11:30, Бүгін
Чемпион мира из Узбекистана Рашидов оставил казахстанца Расима без полуфинала на ЧА
Светлана Макеева
10:43, Бүгін
"Помогите нам добиться справедливости": легкоатлетка Макеева сделала заявление о зарплате
Ислам Махачев
09:55, Бүгін
Ислам Махачев стал заслуженным мастером спорта России по самбо
Жанибек Алимханулы
09:15, Бүгін
Дисквалифицированный за допинг Алимханулы показал кадры своей тяжёлой тренировки
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: