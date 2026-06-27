#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Алматы облысында экс-шенді алаяқтық бабымен сотқа тартылуда

Пара, Алматы облысы, Кеген ауданы, экс-шенді, жер телімі, кәсіпкер, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 11:44 Сурет: Zakon.kz
Кеген ауданының прокуратурасы кәсіпкерлердің ақшалай қаражатын алаяқтық жолмен иемденген бұрынғы мемлекеттік қызметшіге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Тергеу нұсқасы бойынша, ол жер телімін алуға жәрдемдесемін деп кәсіпкерден 20 млн теңге алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы құзырлы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады:

"Кеген ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бұрынғы бас маманы "К" сеніміне кіріп, өзінің лауазымдық жағдайына сүйене отырып, кәсіпкерлерге мемлекеттен жер учаскесін алуға жәрдемдесуге уәде бергені анықталды. Осылайша, ол кәсіпкерлерден жалпы сомасы 20 миллион теңгеден астам ақшалай қаражатты иемденген".

Аталған факті бойынша Кеген ауданының прокуратурасы ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабының, 3-бөлігінің ,1-тармағы (Алаяқтық) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді.

Қылмыстық істі тергеу Кеген ауданының полиция бөліміне тапсырылды.

Бұған дейін халықаралық іздеудегі "атыраулық хакер" Түркияда ұсталып, елге депортацияланғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
10:17, 07 ақпан 2025
Ақмола облысында полицейлер алаяқтық фактісінің бетін ашты
Алматы көші-қон қызметі, Антикор, сотқа дейінгі тергеу
09:55, 14 шілде 2023
Алматы қаласы көші-қон қызметінің қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
Қазақстанда 1WIN онлайн-казиносының қызметіне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
09:27, 23 тамыз 2023
Қазақстанда 1WIN онлайн-казиносының қызметіне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аблайхан Жубаназар
12:38, Бүгін
Сборная Казахстана провалила второй день Grand Prix в Циндао: только факты
Джастин Гейджи
11:54, Бүгін
Чемпион UFC Гейджи хочет подраться с Конором Макгрегором
Аделина Новицки
11:15, Бүгін
Дзюдоистка из Казахстана Асхат уступила израильтянке Новицки в первой схватке на GP в Китае
Бахытжан Абдурахманов
10:38, Бүгін
Узбекский чемпион Азии Ахадов победил Абдурахманова и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: