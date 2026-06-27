Алматы облысында экс-шенді алаяқтық бабымен сотқа тартылуда
Сурет: Zakon.kz
Кеген ауданының прокуратурасы кәсіпкерлердің ақшалай қаражатын алаяқтық жолмен иемденген бұрынғы мемлекеттік қызметшіге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Тергеу нұсқасы бойынша, ол жер телімін алуға жәрдемдесемін деп кәсіпкерден 20 млн теңге алған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы құзырлы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады:
"Кеген ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бұрынғы бас маманы "К" сеніміне кіріп, өзінің лауазымдық жағдайына сүйене отырып, кәсіпкерлерге мемлекеттен жер учаскесін алуға жәрдемдесуге уәде бергені анықталды. Осылайша, ол кәсіпкерлерден жалпы сомасы 20 миллион теңгеден астам ақшалай қаражатты иемденген".
Аталған факті бойынша Кеген ауданының прокуратурасы ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабының, 3-бөлігінің ,1-тармағы (Алаяқтық) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді.
Қылмыстық істі тергеу Кеген ауданының полиция бөліміне тапсырылды.
Бұған дейін халықаралық іздеудегі "атыраулық хакер" Түркияда ұсталып, елге депортацияланғаны хабарланған.
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