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Құқық

Халықаралық іздеудегі "атыраулық хакер" Түркияда ұсталып, елге депортацияланды

Депортация, халықаралық іздеу, Қазақстан азаматы, Түркия, алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.06.2026 09:37 Сурет: pexels
19 маусымда бірнеше алаяқтық қылмыстарын жасады деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген ер адам Түркия Республикасынан Қазақстанға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 20 маусымда ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Іздеуде жүрген ер адам Қазақстан ІІМ Интерпол Ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша Түркияның Самсун қаласында ұсталған. Оны Қазақстанға қайтаруды ұйымдастыруда ҚР ІІМ-нің Түркия Республикасындағы өкілі мен Қазақстан Республикасының елшілігі өзара іс-қимыл жасап, елеулі көмек көрсетті".

Тергеу мәліметі бойынша, күдікті 2024 жылдың қыркүйек-желтоқсан айлары аралығында ақпараттық жүйелер мен Instagram әлеуметтік желісіндегі аккаунтын пайдаланып, Атырау қаласының екі тұрғынының 3 миллион теңгеден астам қаражатын алдап иемденген.

"Күдікті ұсталып, Алматы қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жауапкершіліктен жалтарып, елімізден тыс жерде жүрген адамдарды анықтау және оларды ұстау бойынша жұмысты жалғастырады". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

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