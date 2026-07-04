Алматыда Kia көлігі салынып жатқан жолайырықтың тірегіне соғылып, аударылып қалды
Алдын ала мәлімет бойынша, Kia автокөлігінің жүргізушісі Төле би даңғылымен батыс бағытта келе жатып, Яссауи көшесінен өткеннен кейін жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскеде көлік рөліне ие бола алмай қалған. Салдарынан көлік салынып жатқан жолайрықтың тірегіне соғылып, аударылып қалды.
Жол апатының салдарынан жүргізуші ауыр жарақат алып, қалалық ауруханалардың біріне жеткізілді. Көліктегі жолаушы әйелге де медициналық көмек көрсетілді.
Алдын ала болжам бойынша, жол-көлік оқиғасына қауіпсіз жылдамдықты сақтамау себеп болуы мүмкін.
Алайда апаттың нақты себептері мен барлық мән-жайы тергеу барысында анықталады.
Полиция жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскелерде жүргізушілерді барынша мұқият болуға, жылдамдықты сақтауға және жол жағдайын ескеруге шақырады. Рөлдегі бір ғана қателік ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.