Мұрағат ісі мен ветеринария мамандарына еңбек жағдайы үшін үстемақы белгіленді
Түзетулерге сәйкес, мұрағат ісі мен ветеринария салалары қолданыстағы еңбекке ақы төлеу кепілдіктері қолданылатын салалар тізбесіне енгізілді.
Енді 30 маусымнан бастап мұрағат ісі және ветеринария мамандары заңнамада көзделген еңбек жағдайы үшін үстемақылар мен қосымша төлемдерді ала алады.
Бұдан бөлек, ауылдық жерде жұмыс істейтін аталған сала қызметкерлеріне жергілікті мәслихаттардың шешімімен лауазымдық айлықақылары кемінде 25 пайызға ұлғайтылып белгіленеді.
Сондай-ақ 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік архив қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына 1,75 мөлшеріндегі арттыру коэффициенті қолданылатын болады.
Қаулы 2026 жылғы 30 маусымнан бастап күшіне енді. Ал 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін нормалар осы күннен бастап күшіне енеді.