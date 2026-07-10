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Құқық

Еңбек қауіпсіздігі қызметкерлерінің штат санына қойылатын талаптар өзгерді

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 16:06 Фото: pixabay
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2026 жылғы 1 шілдедегі бұйрығымен еңбекті қорғау қызметі қызметкерлері санының салааралық үлгілік нормативтеріне өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, еңбекті қорғау қызметі қызметкерлері санының салааралық үлгілік нормативтері жаңа редакцияда бекітілді.

Аталған нормативтер ұйымдық-құқықтық нысанына, меншік түріне және экономикалық қызмет саласына қарамастан барлық жұмыс берушілерге қолданылады.

Нормативтер:

  • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құру кезінде;
  • осы қызмет қызметкерлерінің штат санын айқындау кезінде;
  • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерінің санын қайта қарау кезінде қолданылады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерінің саны жұмыс беруші тарапынан мынадай нормативтерге сәйкес белгіленеді:

  • 50 адамға дейін – 0,5 штат бірлігі;
  • 51–100 адам – 1 штат бірлігі;
  • 101–150 адам – 1,5 штат бірлігі;
  • 151–200 адам – 2 штат бірлігі;
  • 201–250 адам – 2,5 штат бірлігі;
  • 251–300 адам – 3 штат бірлігі;
  • 301–350 адам – 3,5 штат бірлігі;
  • 351–500 адам – 4 штат бірлігі;
  • 500–1000 адам – 5,5 штат бірлігі;
  • 2001–2500 адам – 7 штат бірлігі;
  • 3001–3500 адам – 8 штат бірлігі;
  • 4001–4500 адам – 9 штат бірлігі;
  • 5001 адам және одан көп – 10 штат бірлігі.

Бұйрық 2026 жылғы 20 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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