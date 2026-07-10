Еңбек қауіпсіздігі қызметкерлерінің штат санына қойылатын талаптар өзгерді
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Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2026 жылғы 1 шілдедегі бұйрығымен еңбекті қорғау қызметі қызметкерлері санының салааралық үлгілік нормативтеріне өзгерістер енгізілді.
Атап айтқанда, еңбекті қорғау қызметі қызметкерлері санының салааралық үлгілік нормативтері жаңа редакцияда бекітілді.
Аталған нормативтер ұйымдық-құқықтық нысанына, меншік түріне және экономикалық қызмет саласына қарамастан барлық жұмыс берушілерге қолданылады.
Нормативтер:
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құру кезінде;
- осы қызмет қызметкерлерінің штат санын айқындау кезінде;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерінің санын қайта қарау кезінде қолданылады.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерінің саны жұмыс беруші тарапынан мынадай нормативтерге сәйкес белгіленеді:
- 50 адамға дейін – 0,5 штат бірлігі;
- 51–100 адам – 1 штат бірлігі;
- 101–150 адам – 1,5 штат бірлігі;
- 151–200 адам – 2 штат бірлігі;
- 201–250 адам – 2,5 штат бірлігі;
- 251–300 адам – 3 штат бірлігі;
- 301–350 адам – 3,5 штат бірлігі;
- 351–500 адам – 4 штат бірлігі;
- 500–1000 адам – 5,5 штат бірлігі;
- 2001–2500 адам – 7 штат бірлігі;
- 3001–3500 адам – 8 штат бірлігі;
- 4001–4500 адам – 9 штат бірлігі;
- 5001 адам және одан көп – 10 штат бірлігі.
Бұйрық 2026 жылғы 20 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
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