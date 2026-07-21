Әуежайлар мен вокзалдарға атау беру: не өзгерді
Атап айтқанда, қаһармандық пен ерлік танытқан, мемлекет Тәуелсіздігін нығайтуға ерен үлес қосқан тұлғалардың есімдерін беру жағдайларын қоспағанда, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, мәдениет қайраткерлерінің және Қазақстан Республикасы мен әлемдік қоғамдастық алдында еңбек сіңірген басқа да жеке адамдардың есімдерін қайтыс болған күнінен бастап кемінде бес жыл өткен соң беру керектігі нақтыланды.
Объектілерге атау беру, сондай-ақ олардың атауларын қайта атау, атауларының транскрипциясын нақтылау және өзгерту, мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға адамдардың жеке есімдерін беру үшін ономастика саласындағы уәкілетті органға мынадай құжаттар ұсынылады:
- орталық мемлекеттік органдардың, астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының қолдаухаты;
- объектіге атау беру және қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау және өзгерту және мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға адамдардың жеке есімдерін беру туралы астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті өкілді және атқарушы органдарының бірлескен шешімі, орталық мемлекеттік органдардың қарауындағы объектілерді, заңды тұлғаларды қоспағанда;
- мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға объектілерге атау беру және қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау және өзгерту және адамдардың жеке есімдерін беру туралы заңды тұлға ұжымының жиналыс хаттамасы, физикалық-географиялық объектілерді қоспағанда;
- физикалық-географиялық объектілерді қоспағанда, мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға объектіге атау беру және қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау және өзгерту және адамдардың жеке есімдерін беру туралы объектінің бірінші басшысының ұсыныс-хаты;
- объектілерге атау беру және қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау және өзгерту туралы анықтамалық материалдар (мәліметтер, архивтік және басқа да деректер);
- объектіге (қайта атау кезінде) мемлекеттік заңды тұлғаға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаға есімі ұсынылып отырған адамның өмірбаяндық деректері, Қағидалардың 2-тармағының 3) және 4) тармақшаларының талаптары ескеріле отырып, анықтамалық материалдар қоса беріледі;
- объектіге атау беру және қайта атау, сондай-ақ оның атауының транскрипциясын нақтылау және өзгерту және мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға адамдардың жеке есімдерін беру бойынша қаржыландыру көздері туралы мәліметтер.
Уәкілетті орган үш жұмыс күні ішінде Комиссияның қорытындыларын орталық мемлекеттік органдарға, астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына жолдайтыны көзделген.
Комиссияның оң қорытындысы алынған жағдайда, орталық мемлекеттік органдар, астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары Комиссия қорытындысын қоса бере отырып, объектілерге атау беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасын Үкіметке енгізеді.
Комиссияның оң қорытындысы алынған жағдайда, орталық мемлекеттік органдар, астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары өз өкілеттіктері шегінде Комиссия қорытындысы негізінде мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға атау беру, қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау және өзгерту және адамдардың жеке есімдерін беру туралы шешім қабылдайды.
Қаулы 2026 жылғы 17 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.