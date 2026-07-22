#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Құқық

Стратегиялық цифрлық майнинг жүргізу қағидалары бекітілді

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Үкіметтің 2026 жылғы 18 шілдедегі қаулысымен стратегиялық цифрлық майнингті жүзеге асыру қағидалары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Стратегиялық цифрлық майнингті жүзеге асыруды жоспарлайтын цифрлық майнер уәкілетті органның кеңсесі арқылы немесе www.elicense.kz "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры" цифрлық объектісі арқылы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша стратегиялық цифрлық майнингті жүзеге асыруға өтініш (өтініш) жібереді.

Өтінішке цифрлық майнердің мынадай талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар қоса беріледі:

  • меншік құқығындағы қуаты 150 (жүз елу) МВт-тан кем болмайтын цифрлық майнинг деректерін өңдеу орталығының болуы;
  • рұқсат етілген қуаты бір мегаваттан кем болмайтын, кернеуі 35 киловольт және одан жоғары трансформаторлық қосалқы станциялардан ғана электр желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттардың болуы;
  • әр бірлігінің есептеу қуаты (хэшрейт) 150 TH/s-тан кем болмайтын цифрлық майнингке арналған аппараттық-бағдарламалық кешеннің болуы;
  • бюджетке төленетін міндетті төлемдер, соның ішінде салықтар, алымдар, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің болмауы;
  • қатысушының (цифрлық майнердің) меншігіндегі мүлікке кепіл, тыйым салу, иеліктен шығаруға тыйым салу және билік ету құқықтарының өзге де шектеулері түріндегі ауыртпалықтардың болмауы;
  • дерек беру бойынша қызметтер көрсетуге (Интернет желісіне қол жеткізу) байланыс операторларымен кемінде екі шарттың болуы;
  • цифрлық майнингтің деректерін өңдеу орталығының аумағында цифрлық майнингке арналған аппараттық-бағдарламалық кешенді жөндеу жөніндегі сервистік орталықтың, сондай-ақ персоналда жабдықты пайдалануға жауапты жұмыскерлердің біліктілігін растайтын құжаттардың (дипломдар, біліктілік беру туралы куәліктер, жабдықты шығарған зауыттардың оқыту сертификаттары немесе білімі және кәсіптік даярлығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар) болуы.

Уәкілетті орган өтінішті және оған қоса берілген құжаттарды алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған өтініш пен құжаттардың толықтығын, сондай-ақ оларда қамтылған мәліметтердің дұрыстығын тексеруді жүзеге асырады.

Өтініш пен оған қоса берілген құжаттар белгіленген талаптарға сәйкес болған жағдайда уәкілетті орган оларды комиссияның қарауына жібереді. Комиссияның құрамы мен ережесін уәкілетті орган бекітеді.

Комиссия өтініш пен құжаттарды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде:

  • цифрлық майнердің белгіленген талаптарға сәйкестігін;
  • квота көлемінде электр энергиясының бос көлемінің болуын қарайды.

Қарау нәтижелері бойынша комиссия цифрлық майнердің белгіленген талаптарға сәйкестігі, сәйкес келмеуі не бекітілген квота шеңберінде электр энергиясының бос көлемінің болмауы туралы шешім қабылдайды және қорытындыны уәкілетті органға жібереді.

Уәкілетті орган комиссияның қорытындысын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде цифрлық майнерге хат жібереді.

Комиссия цифрлық майнердің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі туралы шешім қабылдаған жағдайда уәкілетті орган цифрлық майнерге анықталған сәйкессіздіктерді көрсетіп хат жібереді.

Анықталған сәйкессіздіктерді жойғаннан кейін цифрлық майнер сұратылған квота үшін электр энергиясының бос көлемі болмаған жағдайларды қоспағанда, қайтадан өтініш бере алады.

Уәкілетті органнан оң жауап хат алған жағдайда цифрлық майнер 5 (бес) жұмыс күні ішінде:

  • нысан бойынша "Астана Хаб" дербес кластерлік қорымен шарт жасасады;
  • тізбедегі энергия өндіруші ұйыммен нысан бойынша электр энергиясын сатып алу-сату шартын жасасады.

Цифрлық майнер стратегиялық цифрлық майнингті жүзеге асыру шеңберінде цифрлық майнинг пулы өндірген цифрлық активтерді бөлу үшін цифрлық активтердің жеке әмиянын ашады.

Цифрлық майнер цифрлық майнинг жөніндегі қызметті стратегиялық цифрлық майнингпен қатар жүзеге асыра алады.

Сондай-ақ ұлттық стратегиялық крипторезервке беруге жататын цифрлық активтердің көлемін айқындау тәртібі бекітілді.

Қаулы 2026 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, ауа райы болжамы, 23 шілде, Қазақстан, дауылды ескерту
17:46, Бүгін
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 23 шілдеге арналған ауа райы болжамы
Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
11:05, 16 маусым 2026
Қазақстанда стратегиялық цифрлық майнинг ережелері әзірленді
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
14:29, 01 тамыз 2025
Бюджеттің атқарылуы туралы есептерді жасаудың жаңа қағидалары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
18:11, Бүгін
"Ордабасы" везёт на матч КПЛ с "Кайратом" 11 автобусов с фанатами
Джош Хокит
17:53, Бүгін
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Бүгін
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал недостаток чемпионата мира 2026
17:30, Бүгін
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал жирный минус чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: